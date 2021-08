No More Heroes 3 : les notes de la presse anglophone

Plus de 11 ans après sa sortie du second volet, et deux ans après son annonce, No More Heroes 3 débarque enfin, en exclusivité sur Nintendo Switch. Le titre de Suda51 et Grasshopper Manufacture marque le retour de Travis Touchdown, et la presse anglophone livre son verdict.

Les testeurs sont contents de retrouver Travis, le titre est fun, les combats sont jouissifs, l'univers visuel et la musique sont délirants, les boss sont originaux et il y a beaucoup de contenu. Malheureusement, l'open world est vide et daté, il montre vite ses limites lorsque le joueur veut explorer, la réalisation technique n'est pas parfaite et le scénario n'est pas le plus réussi.

No More Heroes 3 est disponible depuis aujourd'hui sur Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 46,99 € sur Amazon.