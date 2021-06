Chernobylite : une version physique annoncée, mais seulement sur PS4

Source: All In! Games

Source: All In! Games

Déjà jouable en Accès Anticipé sur Steam et GOG.com, Chernobylite va sortir en version finale sur PC à la fin du mois prochain, puis cet été sur PlayStation 4 et Xbox One. La bonne nouvelle avait été annoncée récemment lors de l'E3 2021, mais All In! Games est déjà de retour, pour parler d'une édition physique du jeu.

L'éditeur avait pour rappel signé un accord de distribution avec The Farm 51 l'année dernière, qui se concrétise ici avec l'annonce d'une version physique de Chernobylite cet été. Malheureusement, seule la version PS4 aura droit à sa boîte, les autres devront se contenter d'une copie dématérialisée sur Xbox One également dans le courant de l'été, ou sur Steam, GOG.com et l'Epic Games Store dès le 28 juillet prochain.

Chernobylite est pour rappel un jeu de rôle et d'horreur prenant place dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, suivant Igor, un physicien et ancien employé de la centrale nucléaire qui revient à Pripyat pour enquêter sur la disparition de sa femme 30 ans auparavant. Pour davantage de réalisme, vous pouvez retrouver la mini-série Chernobyl à 16,06 € sur Amazon.