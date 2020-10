Chernobylite : période de sortie, versions consoles et distributeur pour le jeu de survie en milieu radioactif

The Farm 51, développeur de Get Even, a lancé en Early Access il y a maintenant un peu plus d'un an Chernobylite, un jeu d'horreur et de survie se déroulant dans zone d'exclusion de Tchernobyl, très radioactive et abritant ici des explorateurs, mais surtout des créatures agressives.

Le studio n'a jamais caché son envie de porter Chernobylite sur consoles, mais cette semaine, The Farm 51 a annoncé de bonnes nouvelles pour son titre. Il a en effet signé un accord avec All In! Games, qui devient distributeur du jeu et qui proposera Chernobylite sur PC (Steam et GOG.com), PlayStation 5, PS4, Xbox Series X et S et Xbox One dans le courant de l'année 2021. Les studios évoquent également des plateformes de streaming, sans préciser lesquelles. De quoi satisfaire de nombreux joueurs, et si le titre vous intéresse sur ordinateurs, il est bradé à 17,49 € sur Steam grâce aux Soldes d'Halloween 2020.

The Farm 51 indique également qu'il travaille activement sur le jeu, et prend en compte le retour des joueurs de l'Early Access. Il vient ainsi de lancer une grosse mise à jour sur PC rajoutant deux nouvelles quêtes, deux nouveaux niveaux, des zones inédites à explorer, plus de 40 armes et des améliorations de l'intelligence artificielle. Tout cela sera bien évidemment inclus de base dans la version finale pour consoles de salon. Vous pouvez retrouver une carte PSN de 30 € sur Amazon.fr.