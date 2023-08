Sword of Convallaria : gameplay, période de sortie et versions consoles pour le RPG entre Final Fantasy et Fire Emblem

XD Games donne enfin des nouvelles de Sword of Convallaria, son jeu de rôle tactique attendu sur ordinateurs et mobiles. Le titre s'est offert aujourd'hui une nouvelle petite bande-annonce de gameplay, à découvrir ci-dessus, et les développeurs indiquent surtout que le T-RPG sera lancé en fin d'année sur PC, iOS et Android.

Sword of Convallaria nous emmènera dans le monde d'Iria, une région riche en minerais qui attire de dangereuses factions. Alors que la tension est à son comble en ville, le joueur devra recruter des compagnons à la taverne et se lancer dans des combats tactiques au tour par tour, tout en suivant une histoire riche en choix qui pourront faire évoluer les relations entre les personnages et débloquer de nombreuses fins alternatives. Le style graphique est évidemment rétro, avec du NeoPixel, un mélange entre le pixel art traditionnel et les effets 3D modernes. Hitoshi Sakimoto, compositeur des bandes originales de Final Fantasy Tactics, FF XII et Tactics Ogre, planche également sur les musiques de Sword of Convallaria, tandis que le casting vocal sera assuré par plus de 40 comédiens spécialisés dans l'animation et le jeu vidéo, tels qu'Inoue Kazuhiko, Yuki Aoi et Eguchi Takuya.

Yasumi Matsuno, directeur et producteur de FF Tactics et Tactics Ogre, avait d'ailleurs reconnu les talents musicaux de son ami Hitoshi Sakimoto et montré son intérêt pour ce Tactical RPG lors de son annonce, de quoi rassurer les amateurs du genre. Sword of Convallaria est attendu fin 2023 sur PC, iOS et Android, les pré-inscriptions sont lancées sur mobiles, mais XD Games annonce que des portages pour Nintendo Switch et PlayStation sont déjà envisagés. D'ici là, vous pouvez retrouver Tactics Ogre: Reborn à 38,99 € sur Amazon.