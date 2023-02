Songs of Silence : un jeu de stratégie avec Hitoshi Sakimoto (FFXII, Valkyria Chronicles) aux musiques dévoilé

Le studio allemand Chimera Entertainment, spécialisé dans les jeux sur navigateurs ou mobiles, vient de dévoiler aujourd'hui Songs of Silence, un titre de stratégie en temps réel façon 4X à destination des ordinateurs. Il s'offre une première bande-annonce qui nous plonge dans l'ambiance :

Si le nom du jeu se traduit littéralement par « Les Chants du Silence », les développeurs espèrent bien que les joueurs pousseront le volume au maximum, car la bande originale de Songs of Silence a été composée par Hitoshi Sakimoto, déjà bien connu pour ses travaux musicaux sur Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII et Valkyria Chronicles. Concernant le gameplay, ce sera du 4X avec un tas de mécaniques, Chimera Entertainment détaille :

Songs of Silence est un jeu de stratégie au scénario riche, dont l'action se déroule dans deux mondes imaginaires distincts menacés par le Silence dévastateur. Le jeu offre un mélange unique de gestion de royaume, d'exploration et de développement de personnages, le tout ponctué de batailles en temps réel, courtes, mais intenses.

Notre objectif : Terminer une carte en une seule soirée !

Choisissez vos héros préférés et menez-les lors de campagnes militaires ou alternativement explorez des cartes aléatoires en mode multijoueur.

La bande originale du jeu a été composée par Hitoshi Sakimoto, le célèbre artiste qui a écrit la musique de certains de vos jeux préférés comme Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 ou Valkyria Chronicles.

Des batailles en temps réel dynamiques

Déployez vos armées lors d'incroyables batailles en temps réel et soutenez-les en utilisant les puissantes cartes de combat de vos héros. Assemblez des armées, soigneusement composées à partir de plus de 100 unités différentes, pour contrer toutes les attaques de vos ennemis. Les combats sont rapides et durent à peine une minute !

La glorieuse charge des Ironsworns, chevauchant des taureaux, offre un spectacle stupéfiant !

Deux mondes s'affrontent

Dirigez de puissantes armées et explorez des cartes générées de manière aléatoire. Utilisez notre système de mouvement unique pour prendre le dessus sur vos ennemis et organisez des guets-apens en vous cachant dans le décor. Gérez vos ressources limitées pour reconstruire les terres ravagées et vaincre les royaumes rivaux.

Cartes de destinée

Songs of Silence offre une nouvelle perspective sur l’utilisation de cartes d’action. Au lieu de collectionner des cartes et de monter une pioche, celles-ci représentent les actions uniques associées a différents héros et endroits du jeu.

Chaque faction et héros possède un style de jeu propre et unique sur la carte stratégique et lors des batailles. Choisissez parmi des centaines de cartes d’action, dont les effets vont de brûler tout un village à répandre le Silence dévastateur : les options sont presque infinies.