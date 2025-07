World of Warcraft: 20 Years of Music - Un concert symphonique pour célébrer les 20 ans du jeu culte

À l’occasion de ses vingt ans, World of Warcraft s’offre un hommage musical grandiose. Blizzard Entertainment s’associe à l'organisation française G1 Production pour proposer une expérience symphonique inédite : World of Warcraft: 20 Years of Music. Deux dates sont prévues en France en 2026 : le 8 mai au Zénith Paris - La Villette et le 9 mai à la Halle Tony Garnier de Lyon.

Une épopée sonore à travers Azeroth

Ce concert événementiel réunit un orchestre symphonique complet et un chœur, qui interpréteront en direct les compositions les plus marquantes du jeu. De l'ambiance paisible d’Elwynn Forest aux batailles épiques de la Horde et de l’Alliance, le spectacle retracera l’évolution musicale de World of Warcraft, depuis son lancement en 2004 jusqu’aux dernières extensions.

Conçu comme une immersion musicale, le spectacle mettra à l’honneur les lieux, factions et événements emblématiques du jeu. Chaque morceau évoquera des souvenirs précis chez les joueurs de longue date, tout en permettant aux néophytes de découvrir la richesse sonore de cet univers.

Une célébration pour les fans et les amateurs de musiques épiques

Pensé pour séduire un large public, ce concert ne s’adresse pas uniquement aux fans du MMORPG. Les amateurs de musique orchestrale, les curieux et les familles y trouveront également une porte d’entrée vers l’univers de Warcraft, porté par une scénographie immersive et une interprétation de haut niveau assurée par le Sinfonia Pop Orchestra.

L’expérience, qui durera 2 h 30, s’inscrit dans le cadre des festivités officielles du 20e anniversaire de WoW. Elle promet de transformer les compositions iconiques du jeu en un spectacle vivant, entre nostalgie et puissance évocatrice.

Informations pratiques

Zénith Paris - La Villette : vendredi 8 mai 2026

Halle Tony Garnier, Lyon : samedi 9 mai 2026

Durée : 2 h 30

Tarif : à partir de 44 €

Billetterie : sur g1prod.fr et les points de vente habituels

