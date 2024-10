World of Warcraft : Blizzard annonce du lourd pour les joueurs et les 20 ans de WoW

Blizzard Entertainment met le paquet pour célébrer les 20 ans de World of Warcraft, son célèbre jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Via l'extension The War Within, les joueurs vont pouvoir découvrir une grosse mise à jour de contenu le 23 octobre prochain, qui permettra de se lancer dans un tas d'activités.

Sans plus attendre, voici ce qui attend les joueurs le 23 octobre prochain dans World of Warcraft: The War Within avec la mise à jour 11.0.5 :

NOUVEAU RAID CLASSIQUE : profondeurs de Rochenoire Ce donjon de WoW Classic devient un raid pour 10 à 15 personnages-joueurs comportant 8 boss, disponible en modes outil Raids, normal et héroïque. MARCHEURS DU TEMPS : nouveaux donjons classiques Des donjons classiques seront intégrés à la recherche de groupe de l’outil Donjons et entreront officiellement dans la rotation des donjons des Marcheurs du temps de manière permanente :

Mortemines (version classique originale) ;



Hache-Tripes (aile est et aile ouest) ;



Stratholme (aile des vivants et aile des morts-vivants). NOUVEAUX BOSS HORS INSTANCE D’autres boss de raid font leur retour et offrent de nouvelles récompenses en plus des boss de raid de l’anniversaire précédent :

Sha de la colère (de Mists of Pandaria) ;



Archavon le Gardien des pierres (de Wrath of the Lich King). RÉCOMPENSES LÉGENDAIRES Obtenez des ensembles de transmogrification classiques ainsi que de nouvelles montures et mascottes en utilisant la nouvelle monnaie, les jetons de célébration du Vol draconique de bronze.

En outre, des versions modernes et actualisées des ensembles d’armures de palier 2 pour toutes les classes pourront être achetées avec des jetons de célébration du Vol draconique de bronze. De nouveaux ensembles d’armures ont été créés spécialement pour les classes qui n’existaient pas à l’époque où les ensembles de palier 2 ont fait leur apparition !

En plus de ces évènements, la mise à jour 11.0.5 apportera des patchs d'équilibrage, des quêtes inédites et l'accès à six nouvelles classes de combat pour les Dracthyrs, dont les classes Voleurs/Voleuses, Mages et Prêtres/Prêtresses. Vous pouvez acheter des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.

