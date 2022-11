World of Warcraft: Dragonflight, rencontre avec le game director, Ion Hazzikostas, vrai passionné de l'univers de Blizzard

Les joueurs de World of Warcraft sont à quelques heures du lancement de Dragonflight, la prochaine extension du MMORPG de Blizzard. Comme à l'accoutumée, le studio a introduit des nouveautés un peu avant l'heure via des mises à jour de prélancement et a proposé Héritages, une série de courts-métrages d'animation axée sur Nozdormu, l'Aspect dragon du temps.

Nous avons eu l'opportunité de pouvoir interviewer Ion Hazzikostas, le directeur du jeu. Nous avons ainsi pu poser quelques questions sur son métier, la pression qu'il doit subir avec l'immense communauté de fans Blizzard dans le monde, la genèse de cette nouvelle extension, son futur et ce qu'il espère avoir comme retours des joueurs.

Voici la transcription traduite de notre interview :

Bonjour, ravis de vous rencontrer, tout d'abord pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs ?

Ion Hazzikostas : Bonjour, mon nom est Ion Hazzikostas, je suis le game director sur World of Warcraft, cela fait 6 ans que j'ai été nommé à ce poste, depuis l'extension Legion et je suis dans l'équipe WoW depuis 14 ans !

En quoi cela consiste-t-il exactement ? Que faites-vous jour après jour pour le jeu ?

IH : De l'aide principalement, de nombreuses réunions, instauré des priorités, suivre les retours de ce qui est produit par la centaine de personnes appartenant à l'équipe. C'est aussi travailler en priorité sur ce que les joueurs nous demandent. Où nous devrions focaliser nos efforts. Dragonflight est le produit de cent personnes talentueuses qui travaillent dur. Ce sont les têtes et les mains du projet et pour moi c'est un privilège d'être à la tête de cette équipe, mais ce sont eux qui travaillent dur !

Les nuits sont-elles sereines avec l'énorme pression que doit vous apporter cette licence ?

IH : Il y a beaucoup de pression. Une pression qui vient de ne pas décevoir nos fans. C'est un honneur de savoir que des millions de personnes viennent jouer à notre jeu et passer du temps avec nous dans notre monde. Nous sommes guidés par le retour des joueurs et joueuses ! La plus belle chose à propos de ce travail, c'est que le succès amène du bonheur et ceci en fait un travail merveilleux. Ceci enlève le stress et je ne l'échangerais contre rien au monde (NDLR, n'entendant pas super bien la fin, nous avons traduit en déduisant).

Après Shadowland, Battle for Azeroth et les autres, vous avez décidé de créer quelque chose de nouveau avec les dragons. Comment avez-vous trouvé cette idée et pourquoi ?

IH : Dragonflight nous apporte un vent frais comme un nouveau commencement. C'est le retour à Azeroth, après le temps passé dans le Royaume des Morts. C'est aussi le commencement d'une nouvelle histoire. Cela réintroduit d'anciens personnages, ainsi que de nouveaux amis et méchants. Cela représente aussi une renaissance de la narration et du concept. Mais aussi avec le système du jeu et son interface. Quand vous allez vous connecter, cela ressemblera à quelque chose de 2022 et non de 2004. Nous avons revu la façon dont les joueurs et joueuses peuvent personnaliser leurs personnages et identités. C'est ce sur quoi nous sommes focalisés avec ce jeu. C'est une réponse aux retours que nous avons entendu après les précédentes extensions, ce qui manquait et ce qu'ils voulaient davantage voir dans World of Warcraft.

Si vous deviez choisir une chose que vous avez aimée ajouter dans la façon de jouer, ce serait laquelle ?

IH : Ma préférée et si c'était la seule nouvelle option du jeu, c'est le déplacement avec les dragons dans Dragonflight. C'est juste là dans le nom. Pour les personnes ayant joué à World of Warcraft depuis longtemps, le vole à dos de dragon est quelque chose d'unique ! Nous savions, quand nous avons créé cette mécanique, que les gens voudraient énormément la personnaliser et créer des interactions. Mais la chose la plus importante, ce serait les cinq premières secondes ! Quand vous décollez avec votre dragon d'une falaise et que vous trouvez ça exceptionnel, que vous vous dites wouah c'est extraordinaire. Quand nous avons eu les retours et premières réactions des joueurs et joueuses, nous savions que nous étions sur le bon chemin. Je ne peux attendre que des millions de personnes autour du monde puissent expérimenter ça au lancement.

Avez-vous déjà une idée de là où vous allez devoir apporter des ajustements sur le jeu, après le lancement ?

IH : Nous allons être guidés par les retours des joueurs et joueuses. Nous avons introduit une nouvelle classe de l'invocateur, qui a de nouvelles bases, des mouvements dans ses mécaniques de jeu et cela va apporter du choix. Nous avons nos classes basiques, comme le guerrier, le prêtre, le voleur, que les joueurs ont depuis des années. Nous ne voulons pas changer ça, pour ceux qui les aiment, mais nous voulons apporter de nouvelles options pour améliorer l'expérience. Nous avons plusieurs retours sur la façon de jouer de cette nouvelle classe dans l'alpha et la bêta. Ceci nous a déjà beaucoup aidés à modifier ce que nous voulions offrir. Nous ne nous arrêtons pas et le retour du public dans Dragonflight à son lancement nous guidera sur ce que nous devons faire.

Est-ce facile d'introduire un nouvel évènement pour chaque extension ?

IH : Nos cinématiques, que nous utilisons pour faire les annonces et les lancements majeurs, sont les travaux dont Blizzard Entertainment est le plus fier. Allant jusqu'à WarCraft 3, il y a plus de vingt ans en arrière, nos cinématiques sont la fierté de notre compagnie et nous les utilisons avec beaucoup d'attentions. Leurs conceptions sont faites conjointement entre l'équipe de développement de World of Warcraft et la team en charge des cinématiques. Nous nous demandons toujours quelles émotions nous voulons véhiculer à nos joueurs et joueuses quand ils les regardent. Dragonflight veut optimiser l'exploration et apporter un vent frais comme dit précédemment. La cinématique d'annonce plus tôt cette année mettait en avant les dragons qui arrivaient sur l'île et comme la récente cinématique d'il y a quelques jours, mettait en scène deux dragons se faisant face. Le point étant de montrer l'importance et la force des dragons, parce que c'est le thème de cette extension. L'exploration, la découverte et un nouveau commencement. C'est toujours amusant de voir la réaction de la communauté.

Exploration, nouveau commencement, mais derrière les dragons, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette extension ?

IH : Quasiment tous les aspects du jeu ont évolué ou été mis à jour d'une certaine façon. Que ce soit le système de job, de crafting ou de talents qui détermine la façon de jouer au jeu. Les habiletés des personnages et comment ils sont créés, sans oublier les déplacements en dragon. Les dragons sont l'élément central. Bien que nous essayons de revenir aux origines de World of Warcraft et revoir d'anciens personnages connus qu'il faudra à nouveau combattre, il y a aussi des milliers de nouvelles quêtes. Nous parlons de l'exploration, c'est une grande partie du jeu. Il y a des villages qui ne sont pas sur votre chemin, mais quand vous y allez, il y aura plein d'histoires à découvrir, autant que les principales.

Imaginez que l'extension est sortie, quelle citation espérez-vous lire à propos du jeu ?

Dragonflight est un vent de fraîcheur ! Le jeu n'a jamais été aussi moderne. C'est ce que nous aimons entendre et ce que nous attendons. Cela veut dire que mes parents ont joué il y a 18 ans ! Quand on se jette dedans on dit que le jeu est magnifique, dynamique est a évolué depuis. C'est comme se dire qu'il s'agit d'un World of Warcraft 2, mais c'est un World of Warcraft 10 et chaque extension est un grand pas en avant ! Celui-là est un des plus grands et nous sommes tellement excités à ce propos.

Imaginez que vous n'êtes pas dans l'équipe de développement, comment diriez-vous à votre meilleur ami qu'il doit acheter ce jeu ? Sans terme marketing.

IH : Je dirais que c'est le meilleur moment pour y jouer ! L'histoire est un nouveau commencement et pas besoin de s'inquiéter si tu connais les précédentes extensions. Ce que tu dois savoir est dans le tutoriel, qui t'apprendra ce que tu dois savoir. Ce monde, il faut voir ce monde, il faut l'explorer. Tu peux être en solo, joindre un groupe de 5 ou des groupes de Raid de 25 personnes. Ces mécaniques de jeu sont vraiment uniques. La raison pour laquelle dix millions de joueurs et joueuses jouent à World of Warcraft et j'espère que tu seras l'un deux !