World of Warcraft: Dragonflight, une première mise à jour de prélancement déjà disponible, avec un court-métrage animé

Les joueurs de World of Warcraft devront attendre la fin du mois prochain pour découvrir Dragonflight, la prochaine extension du MMORPG de Blizzard. Mais comme à chaque fois, le studio introduit des nouveautés un peu avant l'heure via des mises à jour de prélancement, et la première vient de sortir.

Cette mise à jour pour préparer l'arrivée de Dragonflight introduit un nouveau système de talents, une refonte de l'interface, de nouvelles combinaisons de races et de classes, un brassage solo coté et quelques fonctionnalités additionnelles. Vous pouvez retrouver ci-dessus un guide en vidéo, mais Blizzard en profite aussi pour dévoiler Héritages, une série de courts-métrages d'animation axée sur Nozdormu, l'Aspect dragon du temps, dont le premier épisode vient de sortir. Si vous êtes un ancien joueur de WoW, vous avez déjà vu Les Éternités et Prémices pour Shadowlands et Battle for Azeroth, c'est le même principe.

Nouveau système de talents :

Les joueurs et joueuses peuvent explorer et personnaliser les nouveaux arbres de talents de leur classe, y compris la possibilité de sauvegarder différentes sélections adaptées à leur style de jeu. Refonte de l’affichage tête haute (ATH) et de l’interface utilisateur (IU) :

La première série de mises à jour concernant la refonte de l’ATH et de l’IU permet de personnaliser l’IU de base, notamment l’emplacement et la taille des barres d’action, les portraits de joueur et joueuse et plus encore. Nouvelles combinaisons de races et de classes :

Les voleurs, prêtres et mages peuvent désormais être créés au sein de toutes les races jouables. D’autres combinaisons de races et de classes seront proposées par la suite. Brassage solo coté :

Vous pouvez désormais vous inscrire en file d’attente pour ce nouveau mode JcJ coté en 2c2 ou 3c3. Des champs de bataille cotés vous permettront d’obtenir des récompenses JcJ d’élite. Fonctionnalités d’accessibilité supplémentaires :

Un éventail de nouvelles fonctionnalités a été ajouté, incluant des touches d’interaction, la prise en charge des manettes, la possibilité de lancer des sorts en appuyant et en maintenant une touche du clavier et plus encore.

La date de sortie de World of Warcraft: Dragonflight est fixée au 29 novembre 2022, vous pouvez retrouver des produits dérivés de la franchise de Blizzard sur Amazon.