World of Warcraft: Dragonflight, c'est bientôt terminé, un gros évènement arrive pour marquer le coup

World of Warcraft est en constante évolution et les joueurs ont déjà les yeux rivés vers The War Within, la prochaine extension du MMORPG de Blizzard Entertainment qui sortira cette année. Mais les développeurs lancent avant cela une ultime mise à jour pour la précédente extension, Dragonflight.

World of Warcraft passe en version 10.2.7 avec la mise à jour de contenu Cœur obscur, la dernière de Dragonflight. Les joueurs peuvent donc découvrir la fin de l'histoire de cette extension, ainsi que les prémices de sa suite, qui sera étoffée dans The War Within. Il s'agira pour rappel du premier chapitre de la Saga de l'Âme-monde, supervisée par Chris Metzen. En parallèle de Cœur obscur, les joueurs de WoW pourront participer dès demain, le 16 mai, à l'évènement World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria, l'extension avec des pandas fera son retour grâce à un évènement PvE dans le cadre du 20e anniversaire du MMORPG.

Il faudra par la suite patienter pour découvrir la date de sortie de The War Within, mais ce ne sera pas à la BlizzCon 2024, Blizzard n'organisera en effet aucun évènement global cette année. D'ici là, vous pouvez retrouver World of Warcraft : A la découverte d'Azeroth : Pandarie à 30 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

