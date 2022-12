World of Warcraft: Dragonflight, la feuille de route de 2023 détaillée

Cela fait près d'un mois que les joueurs de World of Warcraft peuvent profiter de Dragonflight, la dernière extension en date du MMORPG de Blizzard. L'occasion de retourner en Azeroth et de découvrir de nouvelles régions avec un tas de nouvelles quêtes scénarisées, mais ce n'est que le début de l'aventure.

Holly Longdale, productrice exécutive de WoW, prend en effet la parole pour dévoiler la feuille de route de Dragonflight en 2023, avec pas moins de six mises à jour de contenu. De nombreuses fonctionnalités seront rajoutées, comme les comptoirs, des options de transmogrification, du contenu hors instance et bien d'autres choses. Voici ce que déclare Holly Longdale :

Le mois qui vient de s'écouler a été très instructif pour l'équipe de World of Warcraft. Nous avons vu des millions de joueurs et joueuses s'envoler vers les îles aux Dragons, défendre leurs alliés contre la menace des Primalistes, écouter des récits chargés de souffrance, fabriquer des objets inspirés, explorer des donjons et préparer d'énormes quantités de soupe.

Mais ce récit ne fait que commencer. Une extension de World of Warcraft n’est pas un moment figé dans le temps, mais un véritable périple. Nous savons que le mérite d’une extension se mesure à la qualité de son arc narratif. Des années après sa sortie, on se souvient de Legion pour les 11 semaines de mises à jour de contenu qui lui ont donné forme lors de sa première année, sans oublier les armes prodigieuses et les répliques bien senties de Khadgar.

Tandis que nous préparons la suite des aventures de Dragonflight, nous gardons toujours à l'esprit notre responsabilité envers les joueurs et joueuses en ce qui concerne la préservation de ce monde vivant. Nous savons que nous devons faire mieux que ce qui a pu être fait récemment. Notre objectif pour Dragonflight est de faire en sorte qu'il y ait toujours du nouveau à l'horizon, en proposant des mises à jour à un rythme plus soutenu.

Au total, nous prévoyons six mises à jour de contenu réparties à intervalles réguliers au cours de l’année 2023. Comme le veut la tradition, deux mises à jour majeures constitueront les piliers de l'extension, avec de nouvelles zones et récompenses saisonnières ainsi que de nouveaux raids. Mais entre ces deux mises à jour, nous souhaitons développer le monde en y apportant de nouveaux évènements mondiaux, des mises à jour des systèmes, de nouvelles aventures dans les donjons, de nouveaux chapitres narratifs ainsi que des cinématiques pouvant servir d'épilogues ou de prologues à la prochaine étape de l'aventure. Et, surtout, davantage d'occasions de répondre aux commentaires et de modifier ou d'ajouter des éléments en fonction des besoins des joueurs et joueuses.

Nous avons récemment annoncé la prochaine mise à jour de contenu 10.0.5, qui devrait être disponible au début de l’année 2023. Elle comprendra le système de comptoir, permettant d’obtenir un large éventail de récompenses ornementales surprenantes et, enfin, la possibilité d'acquérir des transmogrifications d’objets de piètre qualité et de qualité commune (pour celles et ceux préférant une apparence plus modeste), ainsi que du nouveau contenu dans la zone des Lendemains primalistes.

Peu après, nous publierons la mise à jour de contenu 10.0.7 sur notre royaume public de test. La mise à jour 10.0.7 proposera une nouvelle quête ainsi que du contenu mondial répétable dans les confins Interdits. Les Dractyrs retourneront dans leur lieu de confinement (en compagnie d'hôtes de marque) afin d'en apprendre davantage sur leurs origines et leur destin. Ce contenu permettra de mettre en place le prochain grand chapitre de Dragonflight. À son terme, notre prochaine destination devrait être évidente. En plus de ce nouveau contenu, nous prévoyons également d'ajouter des quêtes pour les armures ancestrales ornementales des Humains et des Orcs, de mettre à jour certains de nos évènements récurrents et plus encore.

Les mises à jour de contenu 10.1.5 et 10.1.7 seront également disponibles au cours du second semestre de l'année, permettant de faire la transition entre la deuxième et la troisième mise à jour majeure. Nous ne voulons pas instaurer une formule spécifique pour la taille ou la forme de ces mises à jour. L'objectif est simplement de vous offrir toujours plus : plus d'histoire, plus de contenu, plus de récompenses, plus d'évènements, plus d'améliorations technologiques, et moins de temps d'arrêt entre chaque mise à jour. Je ne veux pas tout vous dévoiler, mais j'ai la conviction que personne ne s'attend à certaines des surprises qui vous attendent. Certains détails ne sont tout simplement pas encore réglés et vos commentaires nous aideront à déterminer exactement les priorités au cours de ces mises à jour.

Nous sommes honorés et touchés par l'accueil réservé à Dragonflight, mais ce n'est que le début. Au nom de toute l'équipe de développement, veuillez accepter tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2023. Il nous tarde de vous dévoiler toutes les surprises qui vous attendent en Azeroth.