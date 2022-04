World of Warcraft : Blizzard dévoile l'extension Dragonflight et ses évocateurs dracthyrs dans une cinématique de haut vol

Ce mardi soir était le grand jour pour les joueurs de World of Warcraft, puisque Blizzard a tenu une présentation pour dévoiler la prochaine extension de son MMORPG, en plus d'évoquer ce qui attend les fans souhaitant se replonger dans le passé grâce à WoW Classic, mais nous y reviendrons dans un article séparé. Comme à son habitude, le studio a diffusé une cinématique nous en mettant plein la vue, mais pas forcément très impactante puisqu'elle ne met pas en scène de personnage connu, introduisant tout de même la thématique de ce futur contenu baptisé Dragonflight, à savoir le retour des dragons, merci au golem s'étant réveillé après une bonne sieste de 10 000 ans pour rallumer le Bastion de Tyr. Ce dernier se fait d'ailleurs sauver d'une chute mortelle par Alexstrasza, qui sert par ailleurs de narratrice à la vidéo et que nous retrouvons sur certains visuels à voir en page suivante.

Pour le moment, le scénario reste donc assez vague quant à ce qui attend la communauté, si ce n'est que le nouveau terrain de jeu prendra place sur les îles aux Dragons, avec une montée de niveau jusqu'à 70, la possibilité de voler à dos de dragon (forcément) et l'ajout à la fois d'une race et d'une classe ne faisant qu'un : les évocateurs dracthyrs. L'équipe a également pris en compte les retours pour améliorer divers systèmes de jeu.

Les dragons d'Azeroth ont joué un rôle central dans la marche de ce monde : ils ont guidé les races mortelles et influencé le cours des évènements grâce à leurs immenses pouvoirs, parfois au service de leurs propres desseins. Alors que leur foyer sacré se réveille, les dragons font appel aux héros et aux héroïnes de l'Alliance et de la Horde pour affronter les menaces et les mystères qui émergent peu à peu. De retour après un sommeil de plusieurs millénaires, les puissants évocateurs dracthyrs, la première combinaison de race et de classe de World of Warcraft, sont prêts à prendre part au combat.

Selon la spécialisation de classe choisie, les évocateurs dracthyrs pourront se spécialiser dans les dégâts et attaquer leurs adversaires à distance avec leur souffle, leurs crocs et leurs griffes, ou se concentrer sur les soins, et renforcer leurs alliés grâce aux dons mystiques des dragons. Les joueurs et joueuses qui créeront des évocateurs dracthyrs pourront personnaliser à la fois leur avatar draconique, consacré au combat, et la forme humanoïde qui leur permettra de communiquer avec les habitants d'Azeroth. Les évocateurs dracthyrs commenceront au niveau 58, recevront une suite de quêtes unique et pourront choisir de rejoindre l'Alliance ou la Horde.

Outre leur ruse et leur puissance, les dragons d'Azeroth sont connus pour leur agilité aérienne, et les aventuriers et aventurières pourront justement s'initier au vol à dos de dragon. Ils débloqueront une nouvelle forme de vol dynamique ainsi qu'un compagnon drake à l'apparence personnalisable qu'ils pourront entraîner au fil de l'extension pour fendre les cieux plus efficacement. Dragonflight apporte également les mises à jour les plus ambitieuses de l'histoire de World of Warcraft aux systèmes de talents et de métiers, pour offrir davantage de liberté et de profondeur dans l'élaboration des personnages.

« Les joueurs et les joueuses ne demandaient qu'à redécouvrir les origines high fantasy de World of Warcraft, et c'est exactement ce que leur réserve Dragonflight, qui approfondit l'histoire des dragons emblématiques de Warcraft et propose une aventure haletante dans leur foyer légendaire, déclare Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. De plus, nous avons retravaillé intégralement de nombreux systèmes du jeu pour que World of Warcraft continue d'offrir le type d'expérience que les membres de la communauté attendent pour cette extension, mais aussi pour les années à venir. »