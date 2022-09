World of Warcraft : l'extension Dragonflight et son Raid datés, avec une bande-annonce aérienne au cœur des îles aux Dragons

Ça ne traîne pas chez Blizzard, qui vient de lancer Wrath of the Lich King Classic sur les serveurs classiques de World of Warcraft. En effet, la prochaine extension inédite Dragonflight dévoilée en même temps que cette dernière en début d'année sortira bien comme prévu en 2022 et nous avons désormais une date. Ainsi, les joueurs du MMORPG n'auront pas vraiment le temps de souffler puisque c'est le 29 novembre à 00h01 que les îles aux Dragons deviendront accessibles. Pour célébrer la bonne nouvelle, un trailer nous montrant les décors inédits que nous pourrons arpenter a été mis en ligne, mettant l'accent sur la possibilité de voler à dos de dragon et la nouvelle classe Évocateur dracthyr.

Vous pouvez retrouver les points clés de l'extension ci-dessous, en plus du calendrier de la Saison 1, lors de laquelle le Raid Caveau des Incarnations ouvrira ses portes le 13 décembre.

Découvrez les îles aux Dragons

Découvrez les îles aux Dragons à travers quatre zones inédites sur le thème des aspects draconiques : les rivages de l’Éveil, bouillonnants de puissance élémentaire, les vastes plaines d’Ohn’ahra, les cimes glacées de la travée Azur, sans oublier les flèches et les temples majestueux de Thaldraszus.

Découvrez l’évocateur dracthyr

Terrifiez vos adversaires ou renforcez vos alliés avec un évocateur ou une évocatrice dracthyr, la toute première combinaison de classe et de race de World of Warcraft. Capables d’alterner entre une apparence humanoïde et une redoutable forme draconique, les Dracthyrs sont particulièrement mobiles et leur classe unique évocateur leur permet de se spécialiser dans les dégâts à distance ou de se concentrer sur les soins grâce aux dons mystiques des dragons. Après leur réveil aux confins Interdits, les Dracthyrs se joindront aux Dragons pour défendre les îles.

Atteignez de nouveaux sommets

Le vol à dos de dragon fait son apparition dans Dragonflight, une toute nouvelle forme de déplacement aérien basé sur les compétences qui permet aux joueurs et aux joueuses de chevaucher leur propre drake pour fendre les cieux des îles aux Dragons. Les joueurs et joueuses pourront personnaliser leur drake au fil de leur progression dans l’extension en débloquant de nouvelles options d’apparence et des techniques qui leur permettront de voler plus loin et plus vite.

Nouveau système de talents

World of Warcraft: Dragonflight inclut d’importantes mises à jour de classes, centrées sur la réintroduction des arbres de talents. Avec le nouveau système de talents, les joueurs et joueuses pourront faire des choix créatifs et originaux sans perdre en efficacité et plus important encore, chaque niveau leur offrira des options intéressantes.

Mise à jour des métiers

Laissez libre cours à vos ambitions et votre créativité avec de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour les métiers.

Personnalisez votre interface

Personnalisez votre interface utilisateur (UI) et profitez d’un affichage tête haute (ATH) amélioré pendant votre périple. [EN SAVOIR PLUS]

Nouveaux donjons

Le 29 novembre, Dragonflight sortira et proposera huit donjons, dont quatre pouvant être parcourus avec des compagnons afin de progresser vers le nouveau niveau maximum fixé à 70, tandis que les quatre autres seront accessibles à haut niveau.

Le bonus d’expérience de 50 % accordé par les Vents de la sagesse est de retour !

Les Vents de la sagesse soufflent à nouveau sur Azeroth. C’est le moment idéal pour se replonger dans World of Warcraft, créer un nouveau personnage ou se préparer pour l’extension Dragonflight.