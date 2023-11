World of Warcraft: The War Within, la prochaine extension dévoile ses principales nouveautés, éditions et bien plus

Page 1 : Présentation, bandes-annonces et éditions de WoW: The War Within

Pour marquer les 20 ans de World of Warcraft, Blizzard a annoncé rien de moins que trois extensions formant la Saga de l'Âme-monde en ouverture de la BlizzCon 2023. La première d'entre elles, The War Within, sera lancée en 2024 et a évidemment fait l'objet d'une description bien plus détaillée que les deux autres, surtout que son préachat a débuté dans la foulée au format numérique. Durant la cérémonie d'ouverture, une traditionnelle cinématique a ainsi été diffusée, mettant en scène un dialogue poignant entre Anduin Wrynn, souffrant encore de ce qu'il s'est passé dans l'Ombreterre, et Thrall, réunis à Silithus par des visions provenant du cœur d'Azeroth, avec en conclusion un gros plan sur l'immense épée plantée par Sargeras.

En plus de ces deux personnages, The War Within fera entre autres intervenir Magni Barbe-de-Bronze, ainsi qu'Alleria Coursevent et Xal'atath, en témoigne la bande-annonce des fonctionnalités de l'extension. Notre expédition souterraine à Khaz Algar (Secteur AR-938) pour enquêter sur les visions nous fera croiser la route des survivants du puissant empire nérubien, dont une partie des membres sont désormais loyaux à Xal'atath, qui leur a offert une sombre évolution alchimique et compte nous mettre à l'épreuve. Tous n'ont cependant pas cédé aux ténèbres et nous explorerons leur culture, découvrirons de nouveaux types de Nérubiens et d'insectes domestiques au sein de leur société. Nous croiserons aussi la route des Arathis, vénérant le feu sacré, disposant de vaisseaux industriels alimentés par ce dernier et de compétences de Paladins. Lors de notre arrivée, des nuées de Nérubiens viendront tout juste d'être difficilement repoussées de leurs bastions de Lumière, qui sont sous pression.

Enfin, la troisième race locale sera celle des Terrestres, qui deviendra jouable une fois que nous les aurons aidés, aussi bien par la Horde que l'Alliance puisqu'elle sera neutre. Créée par les Titans, absents depuis des lustres, ces Terrestres isolés du monde seront divisés entre les citadins (Oathsworn) toujours loyaux envers leurs directives et philosophie, les ruraux (Unbound) qui ont divergé de cette voie et ceux portés vers l'industrie (Machine Speakers), dédiés à la machinerie des Titans sans la croyance qui va avec. En termes de personnalisation, il sera possible de leur faire porter la barbe, peu importe le type de corps choisi, de sélectionner le motif de leur peau rocailleuse et des gemmes décoratives.

Du côté des zones de jeu inédites, la technologie Airlock déjà utilisée dans Dragonflight permettra de naviguer sans transition entre elles. Il y aura d'abord la fertile île de Dorn à la surface de Khaz Algar, un véritable paradis dont la ville centrale sera notre capitale. En dessous, les Profondeurs Vibrantes seront un espace caverneux industriel utilisé par les Machine Speakers et où les Kobolds ont même bâti une cité sous l'impulsion du Roi Cire-Pilleur à force de gagner du terrain sur les Terrestres qui sont de moins en moins nombreux.

Encore plus bas se trouve Sainte-Chute, domaine des Arathis dont la lumière d'un gigantesque cristal éclaire les lieux, permettant la croissance des plantes. Sauf que son éclat diminue sans crier gare, plongeant ce peuple dans les Ténèbres, qui ne peut alors compter que sur la lumière de ses tours. Enfin, au plus profond d'Azeroth se trouve Azj-kahet, cœur de l'empire nérubien. Les aventuriers prudents pourront y trouver des écheveaux servant d'habitation aux gardiens du lore, des terriers hébergeant des chasseurs de trésors qui ont été oubliés, tandis qu'un bazar fera office de comptoir.

Même si trois de ces quatre zones sont souterraines, les développeurs ont fait en sorte qu'elles apparaissent comme étant plus que des cavernes, avec des espaces ouverts, de la végétation et une grande diversité entre chacune.

En termes d'instances, 8 Donjons inédits seront ajoutés, quatre pendant la montée de niveau (The Rookery, The Stonevault, Priory of the Sacred Flame et City of Threads) et tout autant pour la fin de la campagne (Cinderbrew Meadery avec le Roi Cire-Pilleur, Darkflame Cleft, The Dawnbreaker et Old City), l'un d'eux ayant du vol à dos de dragon. Un Raid à huit boss prendra place à Azj-Kahet et s'intitulera Nerub'ar Palace, incluant la reine en ennemi final dans son sanctuaire et ayant comme particularité de jouer sur la verticalité des lieux. Vous pouvez voir ci-dessous une carte utilisée par les développeurs lors de sa conception.

L'approche de l'équipe pour The War Within a été de continuer à bâtir sur les trois piliers de Dragonflight, à savoir proposer du contenu indémodable qui n'est pas laissé derrière à chaque extension, qu'il y ai quelque chose pour chaque profil de joueurs peu importe le niveau ou le temps investi, et avec en tête plusieurs personnages. Cela va se traduire par l'ajout de Gouffres (Delves) où nous rejoindrons l'Expédition du Dracaret dans leur quête des trésors de Khaz Algar dans des activités intégrées au monde, jouables jusqu'à 5 joueurs et modulables en difficulté. Pas moins de 13 Gouffres seront disponibles au lancement, avec leurs récompenses (montures, titres, Hauts faits, équipements, etc.) et un PNJ compagnon, qui sera Brann Barbe-de-Bronze pour la Saison 1, dont le talent et le système de compétences seront personnalisables selon nos besoins.

Autre fonctionnalité allant dans ce sens, les Bataillons (Warbands), dont l'objectif est de respecter au mieux le temps de jeu à l'échelle du compte tout entier plutôt que par personnage. Les règles de la transmogrification seront ainsi revues pour pouvoir apprendre une variété de ces dernières via un seul de nos avatars au lieu d'avoir à le faire sur chacun. La Réputation et la Renommée seront également partagées par le compte.

Enfin, les Talents héroïques seront un ajout bien séparé des arbres de compétences actuels, en proposant trois nouveaux par classe, dont deux par spécialisation pouvant être échangés à volonté. L'exemple ci-dessous montre ce que cela donne pour le Guerrier. Ce système se débloquera au niveau 71 et un point sera obtenu à chaque niveau, soit 10 au total jusqu'au nouveau niveau maximal de 80. Les nœuds pourront être réattribués sans prise de tête à l'instar de ce qu'a proposé Dragonflight.

Pas encore de collector en vue pour le moment, mais il est d'ores et déjà possible de précommander trois éditions numériques dans la boutique en ligne de Blizzard, qui sont détaillées ci-dessous.

The War Within: Base Edition - 49,99 € Inclut le préachat de World of Warcraft: The War Within.

L'accès à World of Warcraft: Dragonflight*.

Un sésame amélioré pour le niveau 70, permettant aux joueurs et joueuses de se plonger immédiatement dans Gardiens du Rêve, la prochaine mise à jour de contenu de Dragonflight.

500 deniers. The War Within: Heroic Edition - 69,99 € Inclut le contenu de la Base Edition.

La monture Chevaucheur de tempête algarien et l'accès à des courses spéciales pour le vol dynamique.

L'ensemble de transmogrification : costume de chevaucheur de tempête.

250 deniers supplémentaires pour un total de 750. The War Within: Epic Edition - 89,99 € Inclut le contenu de la Base Edition et de l'Heroic Edition.

L'accès à la bêta de World of Warcraft: The War Within**.

L'accès anticipé, au minimum 3 jours avant le lancement de l'extension***.

La mascotte Bourrasque, le rejeton de la tempête.

Le jouet Griffon des tempêtes de bac à sable.

250 deniers supplémentaires pour un total de 1 000.

30 jours de temps de jeu. * L'accès à Dragonflight ne sera accordé qu'aux joueurs et joueuses qui ne possèdent pas Dragonflight. ** La disponibilité et les dates de lancement de la bêta sont susceptibles d'être modifiées. Pour une durée limitée seulement. *** 3 jours sur la base d'une estimation ; temps de jeu réel soumis à d'éventuelles interruptions et aux différences de fuseaux horaires applicables.

