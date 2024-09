World of Warcraft : un bel évènement pour les fans et la Saison 1 de The War Within lancée

À la toute fin du mois dernier, les joueurs de World of Warcraft ont pu découvrir The War Within, la nouvelle extension du MMORPG de Blizzard Entertainment. Premier chapitre de The Worldsoul Saga par Chris Metzen, le contenu additionnel rajoutera du contenu petit à petit, la Saison 1 est désormais disponible.

Les joueurs de WoW peuvent ainsi découvrir un nouveau raid, un nouveau donjon, de nouveaux boss ou encore une nouvelle saison PvP, voici ce que propose la Saison 1 de World of Warcraft: The War Within :

Nouveau raid : palais des Nérub’ar Attaquez le palais pour éliminer la reine Ansurek et ses forces dans ce raid à 8 boss.

Les modes normal et héroïque sont disponibles, ainsi que l’aile 1 en mode outil Raids. Nouveaux donjons La nouvelle rotation des donjons sera disponible en mode mythique 0.

Donjons de la saison 1 :

Ara-Kara, la cité des Échos



La cité des Fils



Le Brise-Aube



La Cavepierre



Brumes de Tirna Scithe (Shadowlands)



Sillage nécrotique (Shadowlands)



Siège de Boralus (Battle for Azeroth)



Grim Batol (Cataclysm) Nouveaux boss hors instance : Kordac, le protecteur inerte

Agrégation d’horreurs

Shurrai, Atrocité des fonds Marins

Orta, la montagne brisée Nouvelle saison JcJ Une nouvelle saison d’arène et de champs de bataille commence !

Les files d’attente en solo seront également disponibles pour les champs de bataille cotés. Nouveauté : Gouffres Les niveaux 4 et plus des Gouffres seront déverrouillés à la sortie du nouveau gouffre saisonnier. À venir le 17 septembre : Palais des Nérub’ar : mode mythique, mode Histoire et aile 2 en mode outil Raids

Donjons mythiques + (à partir de +2)

Ouverture de la grande chambre forte

En plus de cela, Blizzard continue de célébrer le 20e anniversaire de World of Warcraft et collabore avec le groupe suisse de production de musique Helvepic pour organiser World of Warcraft: 20 Years of Music, un concert avec plus de 190 musiciens sur scène. Quatre concerts sont prévus du 27 au 29 septembre 2024, au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, en Suisse, avec le groupe Tale of Fantasy Chorus, la chorale de gospel Madrijazz et le chœur classique Ardito, sans oublier l'orchestre de musiques de films 21st Century Orchestra de Lucerne, afin d'interpréter les morceaux emblématiques de la bande originale de WoW. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel de l'évènement.

Les joueurs de World of Warcraft peuvent retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.