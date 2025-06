World of Warcraft: Midnight, un rendez-vous donné pour la présentation de la prochaine extension

À quand la suite de WoW: The War Within ?





L'été dernier, les joueurs de World of Warcraft ont pu découvrir The War Within, la dernière extension en date pour le MMORPG de Blizzard Entertainment. Il s'agissait d'un véritable évènement pour les fans, The War Within est le premier volet de The Worldsoul Saga, une série d'extensions conçues par le directeur créatif Chris Metzen, qui a fait son grand retour dans le studio. Désormais, tous les regards sont tournés vers la suite.

Le rendez-vous est donné pour découvrir World of Warcraft: Midnight





Blizzard a déjà officialisé le titre des deux autres extensions, nous aurons d'abord Midnight, puis The Last Titan. Cette année encore, il n'y aura pas de BlizzCon, l'évènement communautaire sera de retour en 2026, mais quand allons-nous découvrir la prochaine extension de WoW ? Eh bien dès cet été. Blizzard nous donne rendez-vous à la gamescom 2025 pour la grande présentation de World of Warcraft: Midnight.





Une extension déjà très prometteuse



Pour l'instant, les informations restent maigres, mais Blizzard a déjà annoncé que World of Warcraft: Midnight emmènera les joueurs dans le royaume des Elfes de sang de Quel'Thalas, après que le Vide eut envahi Azeroth pour éteindre le Puits de Soleil. Les joueurs devront ainsi réunir les tribus elfiques locales pour bannir les forces des ténèbres.

Un évènement à ne pas louper pour les fans de WoW





Blizzard sera présent physiquement à la gamescom 2025 de Cologne, en Allemagne. Le studio américain sera au Hall 8 avec une présentation exclusive de World of Warcraft: Midnight, des goodies « légendaires », un aperçu du Mythic Dungeon, un défilé de cosplay ou encore des développeurs à rencontrer. La gamescom 2025 aura pour rappel lieu du 20 au 24 août prochain.

