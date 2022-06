World of Warcraft: Dragonflight sortira en 2022, les précommandes sont ouvertes et le collector dévoilé

Blizzard avait dévoilé en avril dernier Dragonflight, la prochaine extension de World of Warcraft. Les joueurs voyageront sur les îles aux Dragons pour découvrir ce nouveau contenu, mais les développeurs s'étaient gardés de dévoiler une période de sortie. Rassurez-vous, l'extension arrivera dans les prochains mois.

Blizzard annonce cette semaine que World of Warcraft: Dragonflight sortira en 2022, sur PC. Les précommandes sont désormais ouvertes, avec plusieurs éditions dont un collector physique, le studio détaille :

La Base Edition de Dragonflight est disponible en préachat numérique (49,99 $ PVC), tout comme l’Heroic Edition (69,99 $ PVC), et l’Epic Edition (89,99 $ PVC). Chaque édition numérique inclut un ou plusieurs objets à utiliser pour rejoindre les vols draconiques et les aider à reconquérir leur royaume perdu : Base Edition : inclut Drakkes, une mascotte à obtenir en bonus de préachat et qui vous accompagnera dans vos quêtes.

Heroic Edition : inclut la mascotte bonus Drakks, le nouvelle mascotte Murkastrasza, un Sésame pour le contenu de Dragonflight (niveau 60), et une nouvelle monture volante Tisse-Rêves enchevêtré pour sillonner les cieux.

Epic Edition : inclut tout le contenu bonus disponible dans la Base Edition et dans l’Heroic Edition, l’effet Marcheur du temps pour votre pierre de foyer, la transmogrification de tête Diadème des Gardiens de sort, la transmogrification de dos Ailes de l’éveil et ses cinq variantes de couleur, et 30 jours de temps de jeu. L’édition collector de Dragonflight est également disponible en version boîte, et contient de nombreux équipements, ainsi qu’une clé numérique pour l’Epic Edition et la mascotte Drakks. L’édition collector vous permettra de découvrir le développement visuel de Dragonflight grâce au livre d’images de World of Warcraft: Dragonflight, de bénéficier d’un tapis de souris à l’effigie d’Alexstrasza, ainsi que d’un ensemble de cinq pins emblématiques à l’image des cinq principaux vols draconiques d’Azeroth. L’édition collector est disponible maintenant sur le Blizzard Gear Store officiel et elle vous parviendra plus tard au cours de cette année, rendez-vous sur https://gear.blizzard.com/collections/world-of-warcraft.

Pour rappel, Blizzard lancera également dans les prochains mois l'extension Wrath of the King Lich pour la version Classic de World of Warcraft. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la licence WoW sur Amazon.