World of Warcraft fête ses 20 ans dans une improbable application mobile

World of Warcraft a été lancé en 2004 en Amérique du Nord, il fête donc cette année ses 20 ans, ce qui donne un sacré coup de vieux à tous les joueurs qui ont découvert le MMORPG de Blizzard à sa sortie. Les développeurs ont lancé la nouvelle extension The War Within récemment, mais les célébrations dépassent le cadre du jeu.

Les joueurs d'Overwatch 2 ont pu acheter des skins inédites ces derniers jours, mais cette fois, le MMORPG s'invite dans... une application d'aide à la conduite. Une improbable collaboration entre World of Warcraft et Waze vient d'être lancée, les conducteurs peuvent désormais découvrir le contenu Conduire avec World of Warcraft et écouter la voix de Thrall pour se laisser guider pendant leurs voyages en voiture ou à moto. L'Orc de la Horde est pour rappel doublé par Chris Metzen, directeur créatif des jeux Warcraft et qui gère la Saga de l'Âme-monde.

En plus de la voix de Thrall, les utilisateurs de Waze peuvent sélectionner le Drake rouge comme icône de véhicule et choisir entre la Horde et l'Alliance pour des options visuelles (Humeur). Tout cela est gratuit mais, malheureusement, Thrall ne parle qu'en anglais. Les joueurs du MMORPG peuvent également retrouver la souris SteelSeries Aerox 9 Wireless - Édition World of Warcraft à 169,99 € à la Fnac.