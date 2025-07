Un jeu Call of Duty continent une énorme faille de sécurité, Activision réagit enfin

Le mois dernier, le catalogue Xbox Game Pass s'est encore agrandi avec l'arrivée de 11 jeux. Une aubaine pour les abonnés, qui peuvent ainsi profiter de Rematch, Little Nightmares II, Rise of the Tomb Raider ou encore des Warcraft remastérisés, mais également de Call of Duty: WWII, un FPS développé par Sledgehammer Games et édité par Activision. Sauf que, sur le PC Game Pass, ce jeu a une énorme faille de sécurité.

Call of Duty: WII a une énorme faille de sécurité





Comme le rapporte IGN, de nombreux joueurs de Call of Duty: WWII, dans sa version PC Game Pass, ont été victimes d'une attaque par exécution de code à distance, ou RCE (Remote Code Execution). Concrètement, un pirate peut prendre le contrôle de votre ordinateur et y installer des malwares ou voler des informations personnelles précieuses.

Des joueurs se font pirater en pleine partie





Bref, une énorme faille de sécurité qui a touché pas mal de joueurs. Ces derniers étaient en pleine partie de Call of Duty: WWII quand une invite de commande s'est ouverte, affichant un message dans le bloc-notes. Sur X/Twitter, un joueur a partagé un extrait du piratage, mais d'autres internautes affirment que les hackeurs s'amusent également à éteindre le PC ou à diffuser des vidéos pour adultes.

L'affaire est particulièrement sérieuse et rappelle le problème qui a touché les jeux Dark Souls de FromSoftware il y a quelques années. À l'époque, il s'agissait simplement d'un internaute qui voulait mettre en lumière cette faille.

Activision réagit bien trop tard





Si les premiers messages rapportant cette faille de sécurité dans Call of Duty: WWII dans le PC Game Pass sont apparus le 2 juillet, Activision a attendu trois jours avant de mettre hors ligne le jeu afin d'enquêter « sur les rapports d'un problème ». Depuis, l'éditeur n'a rien communiqué, mais il avait effectué une grosse maintenance sur 10 jeux Call of Duty au tout début du mois, dont CoD: WWII. Avait-il déjà flairé un souci ? Impossible à dire pour le moment.

Un gros problème qui tombe au mauvais moment pour Microsoft





Ce problème majeur intervient quelques jours seulement après le licenciement de 9 100 employés chez Microsoft, Sledgehammer Games aurait notamment été impacté par ces renvois. Pour l'instant, le plus sûr reste de désinstaller la version PC Game Pass de Call of Duty: WII, de lancer une analyse de votre antivirus sur votre ordinateur et d'attendre une mise à jour de la part d'Activision.

Vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops 6 à 62,99 € sur Cdiscount et Leclerc, dans sa version PS5.