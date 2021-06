Chernobylite : exploration, shoot, survie et mystères dans une obscure bande-annonce de gameplay

Nous avons déjà eu plusieurs occasions de voir Chernobylite, mais The Farm 51 était plus habitué à nous montrer son univers et son ambiance que son gameplay. Bon, certes, une session d'une demi-heure avait été diffusée il y a 2 ans, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis la pré-alpha.

Alors vous serez probablement curieux à l'idée de découvrir la bande-annonce de gameplay diffusée dans le cadre de l'IGN Expo de cette semaine. Le trailer de 2 minutes met en avant tous les atouts de l'expérience, de ses phases de shoot face à des mutants à la création d'une base pour améliorer nos compétences de survie, en passant par l'exploration à la première personne du site où a eu lieu la catastrophe et la découverte de lourds secrets sur celle-ci.

Pour les intéressés, Chernobylite est attendu pour juillet 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Le précédent jeu du studio, Get Even, est actuellement disponible à partir de 30,55 € sur Amazon.fr.