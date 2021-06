Chernobylite : nouvelle bande-annonce scénarisée pour le jeu de survie à Tchernobyl

Source: All In! Games

En Early Access depuis octobre 2019 sur PC, Chernobylite est toujours attendu en version finale sur ordinateurs comme sur consoles de salon. Le lancement se fera le mois prochain sur la précédente génération de consoles et PC, mais en attendant, All In! Games et The Farm 51 partagent une nouvelle bande-annonce :

Cette nouvelle vidéo se concentre sur le scénario de Chernobylite, qui suivra Igor, un ancien employé de la centrale nucléaire qui se rend dans la zone d'exclusion afin d'enquêter sur la disparition de sa fiancée Tatiana 30 ans auparavant. Un lieu étrange, où le temps ne se déroule plus normalement, et Igor devra faire des choix qui auront des répercussions sur la suite de son aventure.

Chernobylite est attendu en juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis plus tard dans l'année sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pour vous plonger dans l'ambiance d'une façon plus crédible, la mini-série Chernobyl est à 16,12 € sur Amazon.