Pacific Drive : mauvaise nouvelle pour le jeu de survie dans une voiture

Ironwood Studios, fondé par des anciens membres de Sucker Punch Productions, Insomniac Games, Irrational, Klei, 343 Industries, Bungie, Activision et Oculus, avait dévoilé lors du PlayStation State of Play de septembre 2022 Pacific Drive, un intriguant jeu de survie dans une voiture.

Le titre devait arriver en fin d'année 2023 sur PC et PlayStation 5, mais un an après son annonce et alors que la période de sortie se rapproche, le studio donne une bien mauvaise nouvelle : Pacific Drive ne sortira pas en 2023, mais en début 2024. Comme toujours, le studio explique qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour parfaire son jeu, sans surcharger les équipes de développement, et c'est tout à son honneur. Voici le communiqué partagé sur les réseaux sociaux :

Alors que l'été touche à sa fin, nous aimerions partager le fait que Pacific Drive décale sa sortie au début 2024. Cette décision nous donne la possibilité de rendre Pacific Drive meilleur, tout en donnant la priorité à la santé de notre équipe. Comme beaucoup le savent, nous travaillons dur pour donner vie à cette idée depuis un certain temps, et chaque jour ajoute encore plus à un jeu dont nous sommes tous fiers. Dans cette dernière ligne droite cependant, il est important pour nous de rester fidèles à nous-mêmes et de ne pas faire de compromis sur le bien-être de l'équipe. Au fur et à mesure que notre communauté grandit, le soutien et l'enthousiasme dont tout le monde a fait preuve ont été incroyables et nous avons hâte que chacun prenne sa propre route dans la Zone. Tout le monde ici à Ironwood apprécie vraiment votre patience et votre compréhension. Nous avons aussi une surprise à partager. La semaine prochaine au Future Games Show, nous participerons à la conférence principale avec une toute nouvelle bande-annonce. Nous sommes ravis que vous la voyiez tous !

La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra patienter encore quelques mois de plus avant de mettre les mains sur Pacific Drive. La bonne nouvelle, c'est que les développeurs vont pouvoir terminer leur jeu sans pression, et proposer une expérience de qualité dès le lancement. Et surtout, nous avons rendez-vous le 23 août prochain pour le Future Games Show 2023 pour découvrir une nouvelle vidéo de Pacific Drive.