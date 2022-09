Pacific Drive : un jeu d'aventure et de survie dans une voiture dévoilé en vidéo

Lors du PlayStation State of Play, Ironwood Studios a dévoilé son premier jeu, Pacific Drive. L'équipe s'est formée en 2019 et est composée d'anciens membres de Sucker Punch Productions, Insomniac Games, Irrational, Klei, 343 Industries, Bungie, Activision et Oculus, et la première bande-annonce a de quoi intriguer :

Pacific Drive est un jeu de survie à la première personne, dans une voiture. Dans un monde post-apocalyptique, il faudra conduire avec adresse pour éviter les dangers de la Zone d'exclusion olympique, mais aussi réparer et améliorer son véhicule au fil de l'aventure. Nous irons dans les forêts du Nord-Ouest Pacifique pour découvrir des mystères et faire face à d'étranges anomalies. Oui, c'est fortement inspiré de S.T.A.L.K.E.R., comme l'explique Alex Dracott, fondateur et directeur créatif chez Ironwood Studios :

L'équipe d'Ironwood a travaillé avec passion pour faire de cette idée une réalité. Après trois ans de travail, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de sortir Pacific Drive, et nous sommes ravis de travailler avec PlayStation pour le faire.

Nous aimons la science étrange, les histoires d'aventures sur la route, et nous avons toujours été intrigués par les mondes sombres et mystérieux de jeux comme S.T.A.L.K.E.R. ou des livres comme Annihilation. Dans Pacific Drive, nous avons pu réunir ces passions en créant une aventure qui vous emmènera au cœur du Nord-Ouest Pacifique à bord d'un ancien break qui, au fil du temps, peut devenir votre propre machine de science-fiction des années 80, considérablement modifiée et améliorée pour explorer et affronter les dangers de la Zone.

Les développeurs entrent dans le détail et rajoutent :

Né des ronronnements d’un moteur, Pacific Drive est un jeu à la première personne mêlant conduite et survie dans lequel il vous faudra enchaîner les runs pour progresser. Dans la zone, votre véhicule est votre unique planche de salut. Récupérez autant de ressources que possible pour réparer et améliorer votre voiture, car, tant qu’elle roulera, vous serez à l’abri des dangers qui vous entourent.

En 1955, le gouvernement américain a mis la main sur une région du Pacific Northwest par expropriation. La péninsule Olympique est alors devenue la nouvelle vitrine des technologies d’avenir. Mais toutes ces formidables créations utopiques avaient un coût : niveaux de radiations extrêmes, déclin environnemental, monstruosités surnaturelles. Le gouvernement a confiné le secteur derrière d’épais murs et mis en place la Zone d’exclusion Olympique. Ce qu’il s’est passé derrière ces murs n’a jamais été révélé.

Les rumeurs sur la zone vont bon train et vous poussent à vous y aventurer. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu, et vous êtes désormais piégé à l’intérieur. Vous ne le savez pas encore, mais le seul moyen de sortir de la zone sera de vous y enfoncer toujours plus loin. En vous aventurant dans les bois, vous trouvez un vieux break miraculeusement ouvert et tout juste encore capable de rouler, qui vous permet de redescendre dans la vallée. En bas, vous tombez sur un garage à l’abandon, l’endroit idéal pour établir votre base, et réparer et améliorer votre véhicule en toute sécurité entre deux runs. Tentez l’impossible pour survivre, résolvez des mystères et trouvez un moyen de sortir de la zone, ou préparez-vous à rejoindre à jamais les nombreuses légendes qui peuplent cet endroit.

Pacific Drive est conçu comme un « road-lite » et chacune de vos sorties dans la zone comporte son lot d’anomalies et de technologies étranges, ainsi qu’une bonne dose de radiations. Gardez votre voiture en état de rouler et vous pourrez explorer, récupérer des ressources et vous enfoncer toujours plus loin dans la zone ; vous y découvrirez différents biomes offrant des récompenses particulièrement intéressantes. L’environnement change radicalement après chaque orage, faisant de chaque sortie une expérience unique. En mettant la main sur de nouvelles ressources, vous pourrez équiper votre voiture de défenses, décorer votre garage et découvrir des chemins encore plus dangereux qui vous conduiront toujours plus profondément dans la zone.