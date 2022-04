Liberated: Enhanced Edition, une date de sortie et une vidéo pour les versions PS4, Xbox One et Xbox Series X et S

Liberated est à l'origine sorti en 2020 sur Nintendo Switch, et il a eu droit à une Enhanced Edition quelques mois plus tard sur la même plateforme, améliorant les performances et rajoutant un doublage anglais ainsi que deux petits chapitres additionnels. Le titre a également été porté sur PC et il s'invitera prochainement sur consoles de salon.

Walkabout, Atomic Wolf et L.INC annoncent en effet que la date de sortie de Liberated: Enhanced Edition est fixée au 20 avril 2022 sur PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. Cette dernière version bénéficiera d'améliorations techniques pour profiter du jeu en 1440p à 60 fps sur Xbox Series S et en 2160p à 60 fps sur Xbox Series X, avec à chaque fois des temps de chargement réduits. Les studios ne lâchent pas un mot sur la version PS5, il faudra sans doute se contenter du jeu PS4 avec la rétrocompatibilité sans optimisations supplémentaires.

Si vous ne connaissez pas Liberated, il s'agit d'un jeu d'action en 2D à défilement horizontal qui alterne avec des séquences de bande dessinée interactive, en noir et blanc dans un univers dystopique. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

