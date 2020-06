Liberated : des améliorations graphiques et un doublage intégral sur PC, et sur Switch

Liberated est sorti il y a quelques jours sur Nintendo Switch via l'eShop, et il faut bien reconnaître que le jeu d'Atomic Wolf n'est pas très bon. Malgré sa volonté de mélanger la bande dessinée et l'action en 2,5D, le titre ne brille pas à cause de soucis techniques et d'un scénario convenu.

Mais Liberated est également attendu sur PC, Atomic Wolf compte donc corriger le tir et a dévoilé lors du Futur Games Show 2020 une nouvelle bande-annonce de cette version pour ordinateurs. Le titre bénéficiera ainsi de graphismes améliorés et d'un doublage intégral, au moins en anglais. Quid de la version Switch ? Eh bien, les joueurs auront droit à une mise à jour gratuite pour rajouter ces nouveautés !

Cependant, toujours pas de date de sortie en vue pour Liberated sur PC ou pour cette mise à jour, qui devrait pas mal améliorer le jeu sur Switch.

