F1 25 dévoile ses améliorations graphiques, sa personnalisation et des circuits renversants

EA Games et Codemasters continuent de présenter les nouveautés de F1 25, leur nouveau jeu de course et de simulation. Les studios se sont déjà attardés sur les améliorations apportées aux modes Mon Écurie et Carrière, ils reviennent cette fois sur les circuits. Bien sûr, les développeurs ont mis à jour certains tracés pour qu'ils correspondent davantage à la réalité, mais une nouvelle façon de rouler fera son apparition dans cet opus.

Les studios dévoilent les Circuits Inversés ! Eh oui, certains tracés pourront être parcourus à l'envers, de quoi bien perturber les fans qui vont devoir tout réapprendre. En plus de cela, Codemasters a amélioré certains circuits avec ses différentes technologies, les graphismes sont également évoqués, voici tout ce qu'il faut retenir de cette nouvelle vidéo Deep Dive :

Mise à jour des circuits grâce à la technologie LIDAR





F1 25 exploite la puissance du moteur EGO et la technologie LIDAR pour améliorer l’authenticité des circuits. Cette année, Bahreïn, Miami, Melbourne, Suzuka et Imola ont été numérisés lors des véritables week-ends de Grand Prix F1 et reproduits dans le jeu à partir de millions de données, offrant ainsi un niveau de précision inédit. Ces circuits reflètent désormais chaque bosse et chaque détail, y compris les barrières de sécurité et les zones réservées aux spectateurs.

Présentation des Circuits Inversés





Pour la première fois dans les jeux officiels de F1, les joueurs pourront découvrir quelques-uns de leurs circuits préférés d'une manière unique. Ils pourront désormais piloter sur les circuits Silverstone, Zandvoort et le Red Bull Ring en circuit inversé dans les modes Grand Prix, Contre-la-montre et Multijoueur, ou les ajouter aux modes Carrière à partir de la deuxième saison.

Plus d'options de personnalisation





Un tout nouvel éditeur de vinyles améliorera la personnalisation dans F1 25. Les joueurs peuvent personnaliser leur livrée grâce à de nouveaux autocollants vinyles de sponsors qu’il est possible de déplacer, faire pivoter et redimensionner. Les numéros des pilotes bénéficient également de nouvelles polices et couleurs, offrant encore plus de personnalisation dans les modes Mon Écurie et F1 World. F1 25 introduit également des livrées de sponsors titres, offrant des designs plus attrayants, à débloquer et relier au mode Mon Écurie 2.0. De plus, les livrées spéciales inspirées de la F1 réelle seront disponibles après le lancement pour toutes les voitures officielles et ne seront plus uniquement réservées à la voiture F1 World.

Authenticité visuelle renforcée





Cette année, le jeu offre des graphismes plus nets et des environnements encore plus réalistes. Les effets d'éclairage améliorés rendent les conditions météorologiques plus dynamiques, tandis qu’une végétation plus fidèle, une meilleure modélisation des arbres et des shaders optimisés donnent vie aux circuits. Le Path Tracing est une fonctionnalité de pointe exclusive au PC qui permet d’améliorer le ray tracing et simule un comportement de la lumière plus réaliste en prenant en compte les sources lumineuses indirectes. Grâce à la technologie NVIDIA Audio2Face, le jeu bénéficiera d’animations faciales plus poussées et de nouvelles cinématiques permettront une plus grande immersion dans le paddock et pour les scènes sur le podium.

Nouveaux événements de collaboration





F1 World a introduit un nouveau mode collaboratif appelé « Invitations », qui permet aux joueurs de rejoindre des événements multijoueurs spéciaux et de rejoindre des amis pour remplir des objectifs et obtenir des récompenses. Le mode multijoueur de F1 World comprend également un système actualisé de « Pilote du jour » qui met en valeur des exploits tels que le pilote le plus précis et le plus grand nombre de dépassements, tout en encourageant le travail d'équipe, les courses respectueuses, les interactions positives et la créations de liens entre les joueurs.

Une expérience Audio améliorée





Les améliorations audio enrichissent encore davantage l'expérience de course. Les qualifications bénéficient désormais de dialogues issus du monde réel entre les pilotes, qui s’adressent parfois à leurs ingénieurs de course. Les joueurs découvriront de nouvelles séquences radio, comprenant des messages vocaux pour les pole positions, les drapeaux, ainsi que des interventions des directeurs d’écurie. Le nombre de répliques vocales des pilotes a presque doublé depuis F1 24.