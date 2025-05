Days Gone Remastered se met à jour sur PS5 et PS5 Pro avec des nouveautés graphiques

Si les joueurs qui ont apprécié Days Gone peuvent toujours attendre une suite, Sony et Bend Studio ont lancé le mois dernier une version remastérisée pour PlayStation 5 et PS5 Pro. Days Gone Remastered propose des graphismes améliorés, diverses fonctionnalités d'accessibilités et du contenu inédit, mais les développeurs ne lâchent pas le morceau.

Bend Studio vient de publier aujourd'hui le patch 1.025.717 de Days Gone Remastered pour PS5 et PS5 Pro. Quoi de neuf au programme ? Eh bien les joueurs ont droit à un mode graphique Équilibré et à diverses corrections de soucis techniques.

GRAPHIQUE



Ajout d’un nouveau mode de rendu « Équilibré » au menu Graphiques.

PS5 : Équilibre la fréquence d'images et la résolution. Rendu à 1800p. Cible 40 fps.

PS5 Pro : Équilibre la fréquence d'images et la résolution. Rendu à 2160p (sortie 4K avec PSSR). Cible 40 fps. Remarque du développeur : cela ne s'affichera que si vous disposez d'un téléviseur ou d'un écran prenant en charge 120 Hz. Le VRR est désormais activé. Note des développeurs : le VRR ne sera pas disponible en jeu. Vous devez disposer d'un téléviseur ou d'un écran compatible et activer le VRR dans les paramètres système de la PS5. Correction d'un problème où quitter la carte affichait un écran très sombre.

Réglages du mode Performance. PERFORMANCE



Temps de chargement améliorés et optimisations du streaming.

Le décalage d'entrée a été mis à jour pour être plus cohérent avec toutes les options de rendu.

Divers correctifs de crashs.

La carte n'est plus verrouillée à 30 fps. AUDIO



Le mix audio global a été amélioré.

Divers réglages audio :

Correction des volumes sonores parfois forts lors de la conduite du vélo.



Volumes de dialogue améliorés, en particulier pour les événements de prise d'otages des survivants.



Les armes ennemies ont été améliorées pour avoir un son plus menaçant.



Les monstres sonnent plus fort lorsqu'ils sont proches du joueur.



Affronter un Freaker semble plus intense. COMMANDES



La fonction de visée du capteur de mouvement (visée gyroscopique) fonctionne comme prévu. ASSAUT DE LA HORDE



Correction d'un problème audio empêchant un son de tourner en boucle lors de la lecture de Horde Assault pendant plus de 30 minutes.

Correction des problèmes de navigation de la horde dans certaines zones.

Voilà qui devrait faire plaisir aux joueurs qui étaient importunés par ces erreurs et problèmes techniques ! Days Gone Remastered est pour rappel disponible sur PlayStation 5, aucune édition physique n'est proposée, mais il est possible de mettre à niveau la version PS4, vendue à partir de 33,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

