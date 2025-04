Days Gone Remastered détaille ses fonctionnalités d’accessibilité avec la possibilité de ralentir le temps

Lors du PlayStation State of Play diffusé par Sony en février dernier, nous avions découvert Days Gone Remastered, une version améliorée pour PS5 du jeu d'action en monde ouvert de Bend Studio. Un énième jeu Remastered sur la dernière console de salon japonaise, qui proposera des graphismes et performances améliorés, des fonctionnalités propres à la DualSense, des modes Assaut de horde et Mort permanente, divers contenus additionnels et des fonctionnalités d'accessibilité. Tout cela pour 10 €, si vous avez déjà le jeu sur PS4 (la version obtenue avec le PS+ ne compte pas).

En attendant la sortie en fin de semaine de Days Gone Remastered, Kevin McAllister de Bend Studio est revenu en détail sur les fonctionnalités d'accessibilité du jeu dans un article publié sur le blog PlayStation. Les joueurs pourront ainsi découvrir des fonctionnalités visuelles, sonores et de gameplay, voici ce qu'il faut savoir :

Fonctionnalités visuelles





La personnalisation des sous-titres est maintenant plus rapide que jamais dans Days Gone. Nous avons ajouté 11 couleurs de sous-titres parmi lesquelles vous pourrez choisir en fonction de vos préférences, et vous pourrez également les utiliser pour mettre le nom du personnage qui parle en évidence. Vous voulez faire des mélanges ? Pas de problème ! Vous pourrez choisir une couleur pour le texte des sous-titres et une autre pour le nom du personnage. En plus de la personnalisation des couleurs, nous avons également ajouté plus d’options pour l’arrière-plan des sous-titres. À l’origine, il pouvait seulement être activé ou désactivé. Désormais, vous pourrez choisir entre l’arrière-plan par défaut (transparent), sombre, clair ou noir.

L’une des grandes nouveautés d’accessibilité qu’apporte Days Gone Remastered est un mode Contraste élevé entièrement personnalisable. Il va de pair avec notre ATH à contraste élevé qui a été intégré dans le jeu d’origine pour faciliter la navigation et améliorer la visibilité. Avec ce mode Contraste élevé, vous pourrez rapidement appliquer des paramètres prédéfinis avec des options de préréglages primaires et secondaires. Vous pourrez aussi le personnaliser à votre convenance en choisissant les couleurs du héros, des PNJ alliés, des ennemis et des objets interactifs parmi les 11 couleurs disponibles dans les paramètres des sous-titres. Ces options de contraste ont pour but d’optimiser la visibilité des joueurs et des joueuses au cours de la partie.

Les sous-titres, le mode Contraste élevé et d’autres paramètres généraux seront accessibles et modifiables avant même de commencer une partie grâce à notre écran de configuration initiale au moment où vous lancerez Days Gone Remastered pour la première fois. Vous pourrez ensuite effectuer d’autres ajustements dans l’onglet Accessibilité du panneau Options sur le menu principal, qui a lui aussi subi quelques modifications pour vous offrir un aperçu en temps réel de l’affichage des paramètres choisis sans avoir à retourner dans le jeu.

Fonctionnalités sonores





Days Gone Remastered voit son mixage audio entièrement revu et corrigé, et deux nouvelles options d’accessibilité sonore vont faire leur première apparition dans Days Gone : la narration de l’interface et les repères audio des objets rares.

La narration de l’interface active l’audiodescription de l’IU et va lire à haute voix les informations importantes pour vous aider à naviguer entre les éléments à l’écran. Il peut par exemple s’agir de toutes les options d’un menu ou du pavé tactile, de l’inventaire, des compétences ou des scénarios. Par défaut, ce paramètre sera activé lorsque vous lancerez Days Gone Remastered pour la première fois, et vous pourrez le désactiver sur l’écran de configuration initiale si vous le souhaitez.

Avec 240 objets à collectionner dispersés dans ce monde ouvert du Nord-Ouest Pacifique, nous avons rajouté la possibilité d’activer des repères audio pour les objets rares qui produiront une notification sonore pour vous aider à les localiser. Que vous choisissiez de suivre l’histoire ou de terminer toutes les activités du monde ouvert, ce son particulier vous aidera à repérer ces objets parfois durs à dénicher. De plus, vous constaterez que le retour haptique s’intensifie sur votre manette DualSense pour reproduire le son à mesure que vous vous rapprochez de l’objet en question.

Fonctionnalités de gameplay





Combattre des hordes, piloter votre moto de Drifter, se faufiler dans des camps ennemis : tout ceci nécessite davantage d’options d’accessibilité pour pouvoir profiter du jeu à votre rythme et à votre façon. Prenez le contrôle de l’univers brutal et dynamique de Days Gone grâce aux commandes personnalisées. Vous avez désormais le pouvoir de modifier votre style de jeu de la manière que vous souhaitez avec les commandes entièrement reconfigurables de votre DualSense. Cette option est également compatible avec la manette Access de PlayStation.

Une autre grande fonctionnalité de Days Gone Remastered sera l’adaptation de la vitesse de jeu. La vitesse de jeu déterminera, comme son nom l’indique, la vitesse à laquelle le jeu défilera et sera réglable de 100 % à 75 %, 50 % et 25 %. Cette option est idéale pour les personnes qui pourraient se sentir submergées dans certaines situations ou qui ont des difficultés avec les diverses actions à réaliser lors de séquences intenses, comme les affrontements avec les hordes de mutants. Les hordes sont un pilier du gameplay de Days Gone, et avec l’arrivée de notre nouveau mode Assaut de horde dans le remaster, nous voulions rendre cette expérience de combat unique accessible à toutes et tous.

Parmi les autres fonctionnalités qu’introduit Days Gone Remastered, vous pourrez retrouver la possibilité de recentrer la caméra en attaque, le réglage de l’intensité du retour haptique, l’ajustement du champ de vision ou encore l’affichage d’un point central permanent. Nous avons également apporté quelques changements de confort à notre fonctionnalité de prise automatique pour les QTE. Elle n’était jusque-là utilisable qu’en difficulté Facile. Désormais, vous pourrez l’activer dans toutes les difficultés, de Facile à Survie II.