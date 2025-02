Days Gone Remastered : une déception pour les abonnés PlayStation Plus

La semaine dernière, lors du PlayStation State of Play, Sony a dévoilé Days Gone Remastered, une version améliorée pour PS5 du jeu d'action en monde ouvert avec des zombies de Bend Studio. Comme pour les autres productions du constructeur, les joueurs qui possèdent le jeu sur PS4 pourront profiter des améliorations graphiques et du contenu additionnel contre 10 € seulement, mais le terme « posséder » est très important et il y a déjà des déçus.

En effet, certains joueurs qui ont dans leur bibliothèque PlayStation Days Gone sur PS4 ne pourront pas obtenir la version PS5 contre 10 €. Sur le PS Blog anglophone, Sony précise que « le jeu obtenu via le PlayStation Plus n'est pas éligible à l'upgrade ». Une précision qui déçoit, de nombreux joueurs ont découvert et apprécié Days Gone grâce au PS Plus Collection et au PS Plus, le titre avait été offert en avril 2021. Un bon moyen de rappeler que l'abonnement au PlayStation Plus ne vous offre pas un jeu, il permet simplement d'y jouer tant que vous êtes abonnés : le jeu ne vous appartient pas et vous êtes privés de l'upgrade à petit prix.

Vous pouvez quand même acheter Days Gone en boîte PS4 à partir de 37,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac. La version Remastered sortira le 25 avril prochain sur PS5, en version numérique uniquement.