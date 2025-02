Days Gone a lui aussi droit à sa version PS5 Remastered, voici ce qu'il faut savoir

Alors que tous les fans de Bloodborne attendaient l'annonce d'un remaster ou d'un remake, Sony a profité du PlayStation State of Play pour officialiser... Days Gone Remastered sur PS5. Oui, le jeu de Bend Studio, qui n'a pas eu droit à une suite à cause des faibles ventes, va avoir droit à sa version améliorée sur la dernière console de Sony.

Si la plupart des joueurs ne voient pas vraiment l'intérêt d'un remaster de Days Gone, le blog PlayStation nous détaille les améliorations apportées à la version PS5, voici tout ce qu'il faut savoir sur Days Gone Remastered :

Conçu pour la PS5





Days Gone Remastered tire entièrement parti de la puissance de la console PlayStation 5 avec une fidélité graphique améliorée, une distance de rendu du feuillage augmentée, une qualité des ombres et de l’éclairage optimisée, la technologie Tempest 3D Audio et bien plus encore. Sélectionnez l’expérience de jeu qui vous correspond en choisissant entre un affichage natif en 4K en mode Fidélité et une résolution 1440p mise à l’échelle en 4K avec le mode Performance en 60 IPS ou avec une fréquence d’images déverrouillée pour les écrans compatibles avec le VRR. Et grâce à la puissance de la PS5 Pro, découvrez Days Gone comme vous ne l’avez jamais vu !

Compatibilité avec la manette DualSense





Découvrez toute l’intensité de Days Gone grâce à son utilisation complète du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la manette de jeu sans fil DualSense. Parcourez la route et ressentez au creux de vos mains les vibrations du moteur et des roues de votre moto. Laissez-vous emporter par l’environnement unique de la côte Pacifique nord-ouest avec un retour haptique lié à la météo, comme la pluie et la foudre. Ressentez toutes les sensations des différentes armes de l’arsenal de Deacon lorsque vous affrontez des hordes de mutants. En parlant de hordes, un retour haptique spécifique à ces dernières vous plonge directement au cœur du combat lorsque vous en rencontrez une dans ce monde ouvert dynamique.

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité





Chez Bend Studio, nous souhaitons rendre nos jeux accessibles au plus grand nombre. Days Gone Remastered était l’occasion pour nous d’étendre notre gamme de fonctionnalités d’accessibilité et de rendre le jeu accessible à encore plus de personnes à travers le monde. Parmi ces nouveaux paramètres de Days Gone Remastered, vous retrouverez un mode Contraste élevé, des paramètres affectant la vitesse du jeu, la narration de l’interface, les repères audio des objets rares, la reconfiguration des commandes, un curseur modifiant le champ de vision et bien plus encore.

Days Gone Remastered ne dispose pas seulement d’améliorations PS5, vous y découvrirez également du tout nouveau contenu !

Assaut de horde : un mode arcade de survie





Découvrez une toute nouvelle façon de jouer à Days Gone ! Le mode Assaut de horde vous offre un gameplay novateur et inattendu conçu pour mettre vos talents à rude épreuve, où vous devrez obtenir le score le plus élevé possible en survivant aussi longtemps que vous le pourrez contre des hordes de plus en plus imposantes et qui comprennent divers types d’ennemis, comme de vicieux mutants évolués. Et oui, vous avez bien lu, des hordes de plus en plus imposantes. Bonne chance.

Explorez différentes régions de l’histoire du jeu et affrontez des hordes d’ennemis de plus en plus dangereux à mesure que vous progressez. Nous avons ajouté ce que nous appelons des « variations de hordes », que vous pourrez rencontrer dans le mode Assaut de horde et qui ajoutent un nouveau niveau de difficulté. Survivez suffisamment longtemps et vous pourriez très bien vous retrouver nez à nez avec des brutes.

Montez de niveau afin de remporter des pièces d’équipement plus puissantes ainsi que des récompenses en lien avec le mode, comme des personnages jouables inédits, de nouveaux éléments de personnalisation pour les écussons et des injecteurs uniques qui impacteront grandement votre expérience de jeu. Restez à l’écoute pour ne rien rater de nos prochaines annonces sur le mode Assaut de horde !

Mode Mort permanente





Avez-vous le talent (et les nerfs) pour relever le défi ultime en essayant de terminer l’histoire passionnante des aventures de Deacon St. John sans mourir durant toute une partie ?

Dans un monde où le danger est omniprésent, vos compétences seront mises à rude épreuve et vous devrez vous dépasser afin de venir à bout du mode Mort permanente. Si la mort finit par vous trouver, vous devrez recommencer le jeu depuis le début ou retourner au début du deuxième acte avant de pouvoir retenter votre chance, en fonction des paramètres choisis. Si vous triomphez de cet incroyable défi, vous pourrez découvrir un graphique spécial relatant votre temps de complétion, ainsi que des statistiques uniques, comme le nombre de mutants tués durant votre partie et bien plus encore. Bien entendu, vous recevrez également un tout nouveau trophée PlayStation.

Vous n’étiez pas encore au courant ? Days Gone Remastered disposera de nouveaux trophées à débloquer dédiés aux nouveaux modes de jeu ! De quoi ravir les chasseurs de trophées.

Contenu additionnel





Mais ce n’est pas tout ! Nous adorons notre communauté Days Gone, et nous souhaitions lui faire quelques cadeaux. À la sortie du jeu, Days Gone Remastered disposera d’un autre mode de jeu : le mode Speedrun. Chaque seconde compte dans ce mode en contre-la-montre où vous devrez terminer l’histoire du jeu aussi vite que possible. N’oubliez pas de partager vos meilleurs temps sur les réseaux sociaux grâce aux graphiques spéciaux proposés à la fin de chaque partie !

Pour ce qui est de notre communauté de photographes virtuels, nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de notre mode Photo amélioré. En effet, le mode Photo que vous aimez tant revient en force avec de nouvelles améliorations. Ressortez votre appareil photo virtuel et profitez des nouveaux ajouts au mode Photo, comme le paramétrage du cycle jour/nuit, un système d’éclairage en trois points ainsi que de nouvelles options de logos. Nous avons hâte de voir vos clichés !

Prix et bonus de précommande





Days Gone Remastered débarque sur PlayStation 5 le 25 avril 2025, en format numérique uniquement ! Si vous aviez acheté Days Gone sur PlayStation 4, vous pourrez passer à Days Gone Remastered et découvrir le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités pour seulement 10 €. Pour les nouveaux joueurs ne possédant pas Days Gone, vous pourrez acheter Days Gone Remastered pour 49,99 €.

Les nouveaux joueurs comme les anciens peuvent précommander Days Gone Remastered dès demain afin de recevoir huit nouveaux avatars PSN incluant certains des personnages les plus emblématiques de Days Gone, ainsi que cinq déblocages anticipés afin d’avoir une petite longueur d’avance lorsque vous vous mesurerez à la route pour la toute première fois dans l’histoire du jeu.

Disponible sur PC





Pour nos joueurs PC, rassurez-vous, le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités débarqueront sur la version PC de Days Gone le 25 avril 2025 ! Pour tous les joueurs Days Gone sur PC, vous pourrez acheter le DLC « Broken Road » pour seulement 10 € afin de profiter de :

Assaut de horde : un mode arcade de survie

Mode Mort permanente

Mode Speedrun

Compatibilité avec le retour haptique de la manette DualSense

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Mode Photo amélioré

Si vous ne possédez pas Days Gone sur PC, vous devrez acheter la version complète de Days Gone afin de pouvoir acheter le DLC « Broken Road ».