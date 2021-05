Days Gone : la version PC lancée avec une bande-annonce partagée par PlayStation

Exclusivité PlayStation 4 qui n'a visiblement pas rencontré le succès escompté, Days Gone débarque deux ans après sur PC, ce qui est un petit évènement en soi. Horizon: Zero Dawn avait eu droit au même traitement l'été dernier, mais il est clair que le Sony s'intéresse de plus en plus aux ordinateurs.

Et pour célébrer le lancement de Days Gone sur PC, PlayStation partage sur sa chaîne YouTube officielle une bande-annonce, à admirer ci-dessus et qui met surtout en avant l'affiche sur un écran ultra large. Sur le blog PlayStation, l'éditeur rappelle que cette version inclut la difficulté Survie, le mode Défi, des skins pour personnaliser la moto de Drifter et un mode Nouvelle Partie + qui se débloque une fois l'aventure terminée. Bend Studio, qui s'est chargé lui-même de ce portage, est revenu sur les spécificités techniques du jeu sur ordinateurs récemment.

Days Gone est donc disponible dès maintenant sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. NVIDIA a sorti ses drivers hier pour optimiser l'expérience de jeu, et vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

Lire aussi : Days Gone : vous vouliez une suite ? Il fallait l'acheter plein pot le jour de sa sortie