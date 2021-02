Days Gone : images 4K, configurations requises et spécificités techniques, la version PC se précise

Parmi les annonces surprises de PlayStation hier, il y a eu celle de l'arrivée de nouveaux portages de jeux PS4 sur PC après celui d'Horizon: Zero Dawn. Le prochain sur la liste, c'est donc Days Gone, le jeu d'action et d'aventure de Bend Studio dans un monde post-apocalyptique.

La page Steam du projet vient d'être mise en ligne, avec ce qui semble être de premières images en 4K de cette version, et surtout quelques menus détails sur les qualités techniques du portage. Si la version française du descriptif produit se contente d'un résumé du jeu, l'anglaise précise que Days Gone sur PC proposera une compatibilité avec les écrans ultra-larges, un framerate débloqué, et des améliorations graphiques pour des détails, profondeur de champ et distance d'affichage des décors optimisés. Et, bien évidemment, le titre sera livré avec toutes les mises à jour de l'édition PS4 pour un New Game Plus, des skins de moto et des modes Survie et Défi accessibles dès le lancement.

Days Gone est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, se déroulant dans un environnement sans merci deux ans après une pandémie mondiale dévastatrice. Incarnez Deacon St. John, un drifter et chasseur de primes qui arpente le territoire dévasté sur sa moto, combattant pour sa survie et cherchant une raison de vivre. Un monde ouvert impitoyable : Days Gone propose une expérience en monde ouvert incroyablement réaliste et détaillée. Plongez dans ses vastes environnements hostiles et explorez leurs secrets. Fouillez des véhicules, maisons, relais routiers et villes abandonnés à la recherche de ressources. Mais attention, car les cycles jour/nuit, ainsi que le système de météo dynamique, affectent le gameplay et le comportement des ennemis. Des combats en mode bac à sable brutaux : Perfectionnez votre gameplay avec une combinaison infinie de stratégies disponibles pour chaque situation. Fabriquez des objets personnalisés grâce à des éléments et pièces trouvés dans le monde qui vous entoure, que ce soit des armes de mêlée mortelles, des pièges ou bien d'autres objets. Réfléchissez avant d'agir, car chaque choix pourra faire la différence entre la vie et la mort.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bits Processeur Intel Core i5-2500K à 3,3 GHz ou AMD FX 6300 à 3,5 GHz Intel Core i7-4770K à 3,5 GHz ou Ryzen 5 1500X à 3,5 GHz Carte graphique Nvidia GeForce GTX 780 (3 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM Espace de stockage libre 70 Go DirectX Version 11

Des configurations minimale et recommandée sont déjà données par Steam, mais comme souvent avec la plateforme, il ne pourrait s'agir que de données temporaires. Pas de précisions sur la date de sortie, mais Days Gone est annoncé sur PC pour le printemps 2021. D'ici là, la version PS4 est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

