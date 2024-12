Bend Studio (Days Gone) : des images pour le jeu live service en fuite ?

Bend Studio s'est fait une belle réputation avec les jeux d'infiltration Syphon Filter, puis il a développé des Resistance et Uncharted pour les consoles portables de Sony avant d'accoucher en 2019 de Days Gone, un jeu d'action en monde ouvert avec des hordes de zombies. Bon, il a aussi conçu Bubsy 3D: Furbitten Planet... Mais même si Days Gone s'est bien vendu, cela n'a pas contenté Sony qui a placé Bend Studio aux commandes d'un énième jeu live service.

Tout récemment, MP1st a partagé des captures d'un possible jeu en développement chez Bend Studio. Les visuels viennent du portfolio d'un designer UI qui a travaillé chez Bend Studio de 2022 à mars 2024. Nous pouvons découvrir une interface d'un jeu de tir à la troisième personne, avec une ambiance militaire réaliste. Il y est fait mention d'armes réelles comme le KRISS Vector, d'une garderobe, d'un rang, de crafting et de nanites. Tout cela laisse en effet penser à un jeu de tir multijoueur live service avec des cosmétiques, des améliorations d'armes et tout de même d'un petit côté futuriste avec des nanotechnologies. MP1st souligne également que l'interface de sélection des armes ressemble fortement à celle des Syphon Filter. Le jeu live service sera-t-il un nouvel opus de la franchise, oubliée depuis 2008.

Même si ces images semblent crédibles, elles sont évidemment à prendre avec des pincettes, sans oublier le fait que l'interface ait pu évoluer depuis leurs réalisations. Comme toujours, il faudra attendre une officialisation de la part de Sony ou Bend Studio pour en savoir davantage. Pour rappel, les PlayStation Studios ont déjà subi l'annulation de The Last of Us Online ainsi que la fermeture de Concord et de Firewalk Studios. Bungie développe de son côté Marathon, un autre jeu live service.

Vous pouvez acheter Days Gone à partir de 11,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.