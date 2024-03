Bend Studio : le prochain jeu des développeurs de Days Gone va décevoir les fans

Bend Studio appartient à Sony depuis les années 2000, il est surtout connu pour avoir développé les Syphon Filter, des Resistance et Uncharted sur consoles portables et plus récemment Days Gone, un jeu d'action et d'aventure avec des zombies qui n'a pas rencontré le succès escompté par Sony.

Bien évidemment, Bend Studio développe un nouveau jeu vidéo, il recrute d'ailleurs en ce moment un lead project manager, le détail de l'offre d'emploi donne des indices peu rassurants sur ce projet. Le prochain jeu de Bend Studio devrait être un titre live service, le lead project manager devra notamment avoir de l'expérience « dans la requalification des studios du développement de jeux traditionnels axés sur les "produits en boîte" vers les studios de développement live service dans un rôle de leadership clé ». En clair, apprendre à toute l'équipe à développer un game as a service alors qu'elle ne sait que créer des titres traditionnels.

Malgré les déboires, Sony ne compterait donc toujours pas abandonner son idée de proposer un paquet de jeux live service dans les prochaines années, espérons quand même pour le studio que le projet ne se termine pas comme le Last of Us Online de Naughty Dog, avec une annulation. Les fans qui attendaient une suite à Days Gone, ou au moins un jeu solo dans la même veine, sont évidemment déjà déçus...