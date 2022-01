Days Gone : 9 millions de ventes, mais c'est quand même un échec commercial

Hier, Sony et Sucker Punch Productions ont annoncé fièrement que Ghost of Tsushima venait de dépasser les huit millions d'exemplaires vendus sur PS4 et PS5, un succès commercial. Une annonce qui a un peu fait grincer des dents Jeff Ross, directeur de Days Gone qui a quitté Bend Studio en décembre 2020.

Sur Twitter, Jeff Ross rappelle que lorsqu'il a quitté le studio, Days Gone comptait déjà plus de huit millions d'exemplaires sur PlayStation 4, et d'après ses informations, il a séduit un million de nouveaux joueurs sur PC via Steam l'année dernière. Le titre s'est donc écoulé à au moins neuf millions de copies sur consoles et ordinateurs, mais Jeff Ross rappelle que « la direction du studio local nous a toujours fait sentir que c'était une grosse déception ». Alors, Days Gone, un échec pour Sony ?

Eh bien oui. Certes, neuf millions de copies vendues, c'est énorme, mais le titre de Bend Studio a rapidement été bradé sur le PlayStation Store, la faute à de premiers retours qui n'étaient guère élogieux à cause de multiples bugs et autres soucis techniques présents au lancement. En termes de ventes pures, Days Gone fait mieux que Ghost of Tsushima, mais il a sans aucun doute rapporté beaucoup moins à l'éditeur, Sony. John Garvin, autre ancien de chez Bend Studio, s'était déjà exprimé sur le sujet des ventes réalisées au lancement, trop faibles pour envisager une suite. Par ailleurs, impossible de connaître le coût de développement des deux jeux, ce qui pèse évidemment dans la balance.

Nous le savions déjà, Days Gone 2 ne va pas pointer le bout de son nez de si tôt, voire jamais, Bend Studio planche déjà depuis un long moment sur son prochain projet, encore inconnu. Si Days Gone vous intéresse, il est vendu 24,99 € sur Amazon.