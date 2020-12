Bend Studio : John Garvin et Jeff Ross, créateurs de Days Gone, ont quitté le studio de Sony

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour tous les fans de Days Gone qui espèrent avoir une suite similaire au premier volet. En quelques heures, John Gavin et Jeff Ross ont annoncé leur départ de Bend Studio, même si le premier a quitté le studio depuis plus d'un an, mais ne l'annonce que maintenant.

John Gavin a été directeur créatif de Days Gone, et il avait rejoint Bend Studio en 1997 alors qu'il existait sous le nom d'Eidetic, avant son rachat par Sony Interactive Entertainment trois ans plus tard. Dans une suite de messages publiés sur Twitter, il explique qu'il se concentre désormais sur la peinture, l'écriture et la publication, profitant d'une pause loin du monde vidéoludique. John Gavin rappelle avoir écrit et réalisé les Syphon Filter, Resistance: Retribution, Uncharted Golden Abyss et bien sûr Days Gone, son CV est impressionnant. Il remercie Shuei Yoshida, longtemps président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, mais aussi Scott Rohde (responsable des développements en interne des PlayStation Worldwide Studios) ainsi que Connie Booth, Senior Product Manager chez SIE qui l'ont accompagné pendant un bon moment de sa carrière. Il n'oublie évidemment pas de saluer Christopher Reese, directeur de Bend Studio, mais aussi Jeff Ross, directeur de Days Gone, qui quitte lui aussi le studio. Son départ se fera en fin de semaine, il remercie évidemment tout le monde et annonce qu'il ira à Chicago une fois la pandémie de COVID-19 terminée afin de se lancer dans « de nouveaux défis ».

Pour l'instant, le prochain projet de Bend Studio est encore inconnu, mais Christopher Reese avait exprimé son souhait de développer une suite à Days Gone, il faudra patienter pour savoir si elle verra bien le jour. D'ici là, vous pouvez retrouver le jeu à 24,98 € sur Amazon.fr.

