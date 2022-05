God of War, Horizon: Zero Dawn et Days Gone, Sony dévoile les chiffres de ventes sur PC

Si Sony publie désormais ses jeux sur ordinateurs, c'est évidemment pour séduire un nouveau public qui n'a pas de PlayStation, et il suit avec attention l'évolution des ventes. Lors d'une réunion avec les actionnaires, le constructeur a ainsi dévoilé des chiffres de ventes officiels pour ces derniers AAA arrivés sur PC.

Nous apprenons ainsi, officiellement, que Horizon: Zero Dawn s'est écoulé à plus de 2,39 millions d'exemplaires sur ordinateurs, le titre étant disponible sur Steam, l'Epic Games Store et même GOG.com dans une Complete Edition. Le titre étant sorti en août 2020, il devance de loin God of War et ses 971 000 copies vendues depuis janvier 2022, sur Steam et l'EGS uniquement. Enfin, Days Gone est bon dernier avec 852 000 exemplaires écoulés sur ces mêmes plateformes, depuis sa sortie en mai 2021.

Sony précise que les ventes sur PC de ses jeux lui ont rapporté 35 millions de dollars en 2020, 80 millions en 2021, et il prévoit 300 millions de dollars de ventes en 2022. Et bien évidemment, God of War ne va pas tout faire seul, Uncharted: Legacy of Thieves Collection est attendu dans les prochains mois sur Steam et l'EGS, et Returnal pourrait lui aussi pointer le bout de son nez sur PC. Sans oublier que le constructeur a évidemment des surprises en réserve. Un petit portage de Bloodborne peut-être ?