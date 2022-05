Returnal : le rogue-like futuriste bientôt sur PC ?

Sorti en avril 2021, Returnal fait partie des premières grosses exclusivités PlayStation 5 de la dernière console de Sony, et le shooter façon bullet hell avec des mécaniques de rogue-like a séduit les amateurs du genre. Mais il semblerait bien que l'exclusivité touche à sa fin, le titre pourrait prochainement débarquer sur PC.

C'est ce que laisse penser la page du jeu « Oregon » listée sur SteamDB. Un nom de code pour un titre mystérieux, mais en fouillant dans les données, il est fait mention de Tower of Sisyphus, où Tour de Sisyphe en français, un contenu d'une mise à jour de Returnal. Le nom d'Atropos est également présent, il s'agit pour rappel de la planète extraterrestre présente dans le jeu.

Bien évidemment, Sony et Housemarque n'ont rien officialisé, mais le constructeur des PlayStation lorgne de plus en plus du côté des ordinateurs, un portage de Returnal sur PC est donc tout à fait envisageable. Pour rappel, Uncharted: Legacy of Thieves Collection est attendu cette année sur Steam et l'Epic Games Store. Vous pouvez retrouver Returnal sur PS5 à 59,99 € sur Amazon.

