BAFTA Games Awards 2022 : Returnal est le grand gagnant de cette édition

Comme chaque année, la British Academy of Film and Television Arts organise la cérémonie des British Academy Games Awards, qui récompensent les jeux vidéo qui ont marqué l'année précédente. En 2021, c'est Hades qui avait marqué les esprits, et pour cette édition 2022 des BAFTA Games Awards, eh bien, c'est une exclusivité PlayStation qui remporte de nombreux prix.

Returnal repart en effet avec le trophée du Meilleur jeu, ainsi que trois autres prix, mais Ratchet & Clank: Rift Apart, autre exclusivité PS5, a lui aussi séduit le jury. Voici les nommés, et donc les vainqueurs, de cette cérémonie des BAFTA Games Awards 2022 :

ANIMATION

CALL OF DUTY: VANGUARD Development Team - Sledgehammer Games/Activision Blizzard

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

KENA: BRIDGE OF SPIRITS Hunter Schmidt - Ember Lab LLC/ Ember Lab LLC

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS Development Team - Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix

PSYCHONAUTS 2 Development Team - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

WINNER - RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

ARTISTIC ACHIEVEMENT

WINNER - THE ARTFUL ESCAPE Development Team - Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

PSYCHONAUTS 2 Development Team - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RESIDENT EVIL VILLAGE Development Team – Capcom/Capcom

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

AUDIO ACHIEVEMENT

THE ARTFUL ESCAPE Development Team - Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

CALL OF DUTY: VANGUARD Development Team - Sledgehammer Games/Activision Blizzard

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

HALO INFINITE Development Team - 343 Industries/Xbox Game Studios

MARVEL’S GUARDIAN’S OF THE GALAXY Development Team - Eidos-Montréal/Square Enix

WINNER - RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

BEST GAME

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

INSCRYPTION Development Team - Daniel Mullins Games/Devolver Digital

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

WINNER - RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

BRITISH GAME

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE Development Team - ustwo games/ustwo games, Plug In Digital

DEATH’S DOOR Development Team - Acid Nerve/Devolver Digital

FIGHTS IN TIGHT SPACES Development Team - Ground Shatter/Mode7

WINNER - FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

OVERBOARD! Jon Ingold, Tom Kail, Anastasia Wyatt – inkle/ inkle

SABLE Development Team – Shedworks/Raw Fury

DEBUT GAME

THE ARTFUL ESCAPE Development Team - Beethoven & Dinosaur/Annapurna Interactive

EASTWARD Development Team – Pixpil/Chucklefish

THE FORGOTTEN CITY Nick Pearce, Alexander Goss, John Eyre - Modern Storyteller/Dear Villagers

GENESIS NOIR Evan Anthony, Jeremy Abel - Feral Cat Den/Fellow Traveller

MAQUETTE Development Team - Graceful Decay/Annapurna Interactive

WINNER - TOEM Development Team - Something We Made/ Something We Made

EVOLVING GAME

AMONG US Development Team – Innersloth/Innersloth

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS Development Team - Nintendo EPD/Nintendo

APEX LEGENDS Development Team - Respawn Entertainment/Electronic Arts

DISCO ELYSIUM – THE FINAL CUT Development Team - ZA/UM/ZA/UM

FORTNITE Development Team - Epic Games/Epic Games, People Can Fly

WINNER - NO MAN’S SKY Development Team - Hello Games/Hello Games

FAMILY

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE Development Team - ustwo games/ustwo games, Plug In Digital

WINNER - CHICORY: A COLORFUL TALE Development Team - Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/FINJI

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

MARIO PARTY SUPERSTARS Development Team - Nintendo EPD/Nintendo

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

UNPACKING Wren Brier, Tim Dawson, Jeff van Dyck - Witch Beam/Humble Games

GAME BEYOND ENTERTAINMENT

ALBA: A WILDLIFE ADVENTURE Development Team - ustwo games/ustwo games/Plug In Digital

WINNER - BEFORE YOUR EYES Development Team - GoodbyeWorld Games/Skybound Games

CHICORY: A COLORFUL TALE- Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/FINJI

GAME BUILDER GARAGE Development Team - Nintendo EPD/Nintendo

IT TAKES TWO Development Team -Hazelight Studios/Electronic Arts

PSYCHONAUTS 2 Development Team -Double Fine Productions/Xbox Game Studios

GAME DESIGN

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

WINNER - INSCRYPTION Development Team - Daniel Mullins Games/Devolver Digital

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

MULTIPLAYER

BACK 4 BLOOD Development Team - Turtle Rock Studios/Warner Bros. Interactive Entertainment

CALL OF DUTY: VANGUARD Development Team - Sledgehammer Games/Activision Blizzard

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

HALO INFINITE Development Team - 343 Industries/Xbox Game Studios

HELL LET LOOSE Development Team - Black Matter/Team17

WINNER - IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

MUSIC

DEATHLOOP Tom Salta, Erich Talaba, Ross Tregenza - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

FAR CRY 6 Development Team - Ubisoft Toronto/Ubisoft

HALO INFINITE Gareth Coker, Joel Corelitz and Curtis Schweitzer - 343 Industries/Xbox Game Studios

PSYCHONAUTS 2 Peter McConnell - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RATCHET & CLANK: RIFT APART Scott Hanau, Wataru Hokoyama, Mark Mothersbaugh - Insomniac Games/ Sony Interactive Entertainment

WINNER - RETURNAL Bobby Krlic, Joe Thwaites, Harry Krueger – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

NARRATIVE

IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS Development Team - Square Enix, Deck Nine Games/Square Enix

MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY Development Team - Eidos-Montréal/Square Enix

PSYCHONAUTS 2 Tim Schafer - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

WINNER - UNPACKING Wren Brier, Tim Dawson, Annie VanderMeer - Witch Beam/Humble Games

ORIGINAL PROPERTY

DEATHLOOP Development Team - Arkane Lyon/Bethesda Softworks

DEATH’S DOOR Development Team - Acid Nerve/Devolver Digital

INSCRYPTION Development Team - Daniel Mullins Games/Devolver Digital

WINNER - IT TAKES TWO Development Team - Hazelight Studios/Electronic Arts

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

UNPACKING Wren Brier, Tim Dawson, Jeff van Dyck - Witch Beam/Humble Games

PERFORMER IN A LEADING ROLE

OZIOMA AKAGHA as Julianna Blake in DEATHLOOP

JASON E KELLEY as Colt Vahn “the Captain” in DEATHLOOP

JENNIFER HALE as Rivet in Ratchet & Clank: Rift Apart

JON MCLAREN as Star-Lord/Peter Quill in Marvel’s Guardians of the Galaxy

ERIKA MORI as Alex Chen in Life is Strange: True Colors

WINNER - JANE PERRY as Selene Vassos in Returnal

PERFORMER IN A SUPPORTING ROLE

LAURA BAILEY as Polina Petrova in Call of Duty: Vanguard

WINNER - KIMBERLY BROOKS as Hollis Forsythe in Psychonauts 2

JASON CAVALIER as Drax in Marvel’s Guardians of the Galaxy

MAGGIE ROBERTSON as Lady Dimitrescu in Resident Evil Village

HAN SOTO as Gabe Chen in Life is Strange: True Colors

ALEX WEINER as Rocket in Marvel’s Guardians of the Galaxy

TECHNICAL ACHIEVEMENT

FORZA HORIZON 5 Development Team - Playground Games/Xbox Game Studios

HITMAN 3 Development Team - IO Interactive/IO Interactive

PSYCHONAUTS 2 Development Team - Double Fine Productions/Xbox Game Studios

WINNER - RATCHET & CLANK: RIFT APART Development Team - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

RESIDENT EVIL VILLAGE Devleopment Team – Capcom/Capcom

RETURNAL Development Team – Housemarque/Sony Interactive Entertainment

EE GAME OF THE YEAR

CHICORY: A COLORFUL TALE Greg Lobanov, A Shell in the Pit, Madeline Berger, Alexis Dean-Jones, Lena Raine/FINJI

DEATHLOOP Arkane Lyon/Bethesda Softworks

THE FORGOTTEN CITY Modern Storyteller/Dear Villagers

IT TAKES TWO Hazelight Studios/Electronic Arts

METROID DREAD Nintendo & MercurySteam, Nintendo

WINNER - UNPACKING Witch Beam/Humble Games