Returnal date son arrivée sur PC et détaille ses fonctionnalités en vidéo, les configurations requises dévoilées

Après bien des mois de rumeur, la version PC de Returnal a été officialisée à l'occasion des Game Awards 2022 en décembre dernier, sans toutefois vraiment se dévoiler, avec alors la promesse d'une sortie au début de l'année 2023. Housemarque et Sony Interactive Entertainment précisent désormais ce qu'ils ont prévu au détour d'un article sur le PlayStation Blog, bande-annonce à l'appui, pour ce portage signé Climax Studios.

C'est donc le mercredi 15 février prochain que les joueurs PC pourront se procurer Returnal via Steam ou l'Epic Games Store au prix de 59,99 €. Des améliorations du framerate sans renier sur la qualité graphique seront donc au programme grâce au DLSS de NVIDIA et au FSR d'AMD si vous possédez une carte graphique prenant en charge l'une de ces technologies. Une optimisation du framerate via NVIDIA NIS sera également possible le cas échéant. Les écrans ultra larges au format 32:9 et 21:9 seront compatibles et le ray tracing pourra être activé afin de profiter d'ombres et réflexions améliorées, là encore si vous disposez du matériel adéquat. La technologie Dolby Atmos a été intégrée avec la prise en charge du surround 5.1 et 7.1, ainsi que le ray tracing audio. Enfin, vous pourrez utiliser une DualSense si jouer au clavier et à la souris n'est pas votre truc.

Enfin, les configurations recommandées ont été dévoilées :

MINIMUM MEDIUM RECOMMANDÉ ÉPIQUE RAY TRACING Performance moyenne 720P @ 60 fps 1080P @ 60 fps 1080P @ 60 fps 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Paramètres graphiques Bas Moyen Haut Épique Épique GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go)

ou

AMD Radeon RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go)

ou

AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go) NVIDIA RTX 2070 Super (8 Go)

ou

AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) NVIDIA RTX 3080 (10 Go)

ou

AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) NVIDIA RTX 3080 Ti (12 Go)

ou

AMD Radeon RX 6950 XT (16 Go) CPU Intel Core i5-6400 (4 core 2,7 GHz)

ou

AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3,5 GHz) Intel Core i5-8400 (6 core 2,8 GHz)

ou

AMD Ryzen 5 2600 (6 core 3,4 GHZ) Intel i7-8700 (6 core 3,7 GHz)

ou

AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3,7 GHz) Intel i7-9700K (8 core 3,7 GHz)

ou

AMD Ryzen 7 3700X (8 core 3,6 GHz) Intel i9-11900K (8 core 3,5 GHz)

ou

AMD Ryzen 9 5900X (12 core 3,7 GHz) RAM 16 Go DDR4 32 Go DDR4 OS Windows 10 64-bit (version 1903) STOCKAGE 60 Go HDD

(SSD Recommandé) 60 Go SSD

Une poignée de visuels ayant été capturés sur PC vient parfaire le tableau, de quoi vous donner envie de craquer ? Sinon, Returnal est disponible sur PS5 à 40,08 € sur Amazon.