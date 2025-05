Le PC Gaming Show 2025 confirme sa date et son horaire, plusieurs gros studios seront présents

La saison estivale approche et avec elle le soleil les conférences vidéoludiques. Outre le Summer Game Fest Live et le Xbox Games Showcase, nous avons rendez-vous le mois prochain pour le PC Gaming Show, une conférence organisée chaque année par PC Gamer et qui met en avant des jeux attendus sur ordinateurs, souvent également prévus sur consoles.

Les organisateurs dévoilent cette semaine un peu plus de détails sur cette prochaine édition. Le PC Gaming Show 2025 aura lieu le 8 juin prochain, à partir de 21h00. La conférence sera à suivre sur Twitch, YouTube, X/Twitter, Facebook, PC Gamer, GamesRadar+, GOG.com, Steam et Bilibili, elle sera présentée par Sean « Day[9] » Plott, Mica Burton et Frankie Ward.

PC Gamer annonce que plus de 70 jeux seront présentés lors du PC Gaming Show 2025, des titres venant de chez Ubisoft, 11 bit studios, CCP Games, Failbetter, Krafton, Devolver Digital, People Can Fly, Saber Interactive, Aspyr Media ou encore poncle, qui dévoilera quelque chose qui n'a rien à voir avec Vampire Survivors. Nous devrions avoir droit à pas mal de jeux sympathiques pendant cette présentation !

En attendant le PC Gaming Show 2025 le 8 juin prochain, 21h00