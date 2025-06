Monument Valley 3 dévoile sa date de sortie sur PC, PlayStation, Xbox et Switch

Après deux épisodes publiés sur l'App Store et le Google Play Store, ustwo a lancé Monument Valley 3 en exclusivité sur Netflix, de quoi pas mal décevoir les fans. Mais le studio a depuis annoncé des portages sur ordinateurs et consoles de la trilogie complète, les deux premiers opus sont déjà disponibles et le troisième arrivera le mois prochain.

ustwo vient d'annoncer que la date de sortie de Monument Valley 3 est fixée au 22 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Les développeurs précisent que ces versions incluront la première mise à jour saisonnière du jeu, The Garden of Life, qui rajoutera un nouveau chapitre avec des énigmes inédites à résoudre.

DÉFIEZ LA PERSPECTIVE POUR RÉSOUDRE LES ÉNIGMES



Manipulez la perspective et la gravité. Remodelez d’antiques constructions. Chaque énigme met au défi votre logique, votre intuition et votre imagination. CHANGEZ LE MONDE EN L’EXPLORANT



Arpentez des environnements fascinants, temples paisibles ou ruines croulantes, dans un foisonnement de couleurs, de mystère et de symbolisme. VOGUEZ FACE À LA MONTÉE DES EAUX



Les eaux sont mouvantes. Votre bateau est la clé de l’accès aux secrets oubliés et aux chemins dérobés. L’EXPÉRIENCE INTÉGRALE — ET CE N’EST PAS TOUT



Monument Valley 3 offre une histoire complète à sa sortie. Des chapitres et énigmes supplémentaires arriveront plus tard. CONTENU

Des énigmes renversantes dans des décors superbes.

De nouveaux environnements modelés par les illusions.

Un voyage riche en émotions dans un monde à la géométrie impossible, baigné de lumière sacrée.

Comprend l’accès à tout le contenu à venir sans coût supplémentaire.

En attendant de découvrir Monument Valley 3 sur ces nouvelles plateformes le mois prochain