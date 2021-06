Alba: a Wildlife Adventure, une date de sortie proche sur PS5, PS4, Xbox et Switch pour la perle des créateurs de Monument Valley

ustwo games est derrière l'une des productions les plus appréciées sur mobiles, Monument Valley. Le studio a de nouveau conquis les cœurs l'année dernière avec Alba: a Wildlife Adventure, une mignonne excursion dans une île méditerranéenne qui a déjà atterri sur PC et iOS via Apple Arcade en décembre.

Si vous attendiez les portages sur consoles, promis depuis le départ, pour vous y intéresser, votre salut est bientôt arrivé ! La date de sortie d'Alba: a Wildlife Adventure vient d'être fixée au 9 juin 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch, exclusivement au format numérique et au prix de 19,99 €. Une petite bande-annonce regroupant les bons commentaires des critiques a été diffusée au passage.

Rejoignez Alba, qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature en compagnie de son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et comprend qu'elle doit prendre les choses en main !

Abstraction faite des nombreux déchets, la région est un véritable paradis au cœur de la Méditerranée ! Des plages idylliques au château antique qui surplombe la ville, c'est une île tout entière qui s'offre à vous, prête à être explorée. Aux côtés d'Inès et de votre grand-père passionné d'oiseaux, lancez une campagne de sauvegarde de l'île. Et qui sait, peut-être même que le reste de la planète suivra. Ce qui vous attend : Une musique de grande qualité. En collaboration avec Lorena Alvarez, nous avons composé une bande-son qui se veut à la fois originaire d'Espagne et du pays des merveilles ;

Ce jeu est un Relaxathon. Prenez votre temps, profitez de votre séjour sur l'île et vivez cette aventure à votre rythme. Rien ne presse ;

Une île sur laquelle il fait bon vivre. Les étés de notre enfance sont notre source d'inspiration et nous aimerions pouvoir les retrouver. Grâce à cette île, c'est presque le cas ;

En toute franchise, un jeu agréable qui vous permettra de changer d'air tout en faisant de bonnes actions. Caractéristiques : Des graphismes d'orfèvre. Le moindre recoin de l'île a été conçu avec le plus grand soin. Faites-nous confiance, ça nous a pris un bon bout de temps ;

Rejoignez Alba et Inès dans leur création de la LDBIA (un vrai plaisir à prononcer, n'est-ce pas ?), une organisation capable de sauver l'île ;

Formez un groupe de bénévoles au sein d'une ville peuplée d'honnêtes citoyens. Aidez-les et encouragez-les à rejoindre votre cause ;

Les animaux prospèrent aux quatre coins de l'île. Saurez-vous en découvrir toutes les espèces ?

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore essayé, Monument Valley est disponible sur mobiles pour 2,99 € sur Amazon.fr.