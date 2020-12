Alba: A Wildlife Adventure, le nouveau jeu d'ustwo games est disponible dès maintenant sur PC et Apple Arcade

Alba: A Wildlife Adventure débarque aujourd'hui sur nos machines. Jeu d’aventure indépendant développé et édité par les papas des Monument Valley, à savoir ustwo games, Alba: A Wildlife Adventure vous plonge dans la peau d’Alba qui va rendre visite à ses grands-parents sur une île méditerranéenne. Accompagnée de son amie Inès, Alba devra partir à la rescousse des animaux et accomplir plein de bonnes actions afin de changer la donne.

Ainsi, Alba: A Wildlife Adventure est disponible dès maintenant sur PC via Steam et GOG et sur Apple Arcade pour les abonnés du service. ustwo games s’est également associé à Ecologi et pour chaque copie du titre acheté, le studio plantera un arbre. Les papas de Monument Valley se sont donné pour objectif de planter un million d’arbres. Enfin, ustwo games a rejoint Count Us In, un mouvement international qui a pour but d’aider la population à lutter contre le réchauffement climatique.

Si vous aimez prendre soin des animaux et que vous avez toujours rêvé d’arpenter une île de la Méditerranée, Alba: A Wildlife Adventure fera votre bonheur :

Rejoignez Alba, qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu'elle s'apprête à passer un été paisible à explorer la nature avec son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et réalise qu'elle doit intervenir au plus vite. Si vous faites abstraction des déchets dispersés ici et là, la région est un véritable paradis au cœur de la Méditerranée ! Des plages idylliques au château antique qui surplombe la ville, toute une île vous attend. En compagnie de votre amie Inès et de votre grand-père passionné d'oiseaux, commencez une campagne pour sauver l'île et peut-être même le monde. Caractéristiques Des visuels artisanaux. Chaque petit recoin de l'île a été conçu avec grand soin. Ça nous a pris un sacré bout de temps !

Rejoignez Alba et Inès pour fonder la LDBIA (voilà un nom vraiment facile à prononcer, n'est-ce pas ?), une organisation capable de sauver l'île.

Formez un groupe de bénévoles au sein d'une ville qui regorge de personnes remarquables. Aidez-les et convainquez-les de rejoindre votre cause.

Des animaux peuplent l'ensemble de la région, serez-vous capable de découvrir toutes les espèces ?

Une musique de grande qualité. Nous avons collaboré avec Lorena Alvarez afin de vous offrir une bande-son envoûtante puisant ses racines en Espagne.

Il ne s'agit pas d'une course, bien au contraire. Profitez de votre séjour sur l'île et vivez l'aventure à votre propre rythme. Rien ne presse.

Un endroit où il fait bon vivre. Nous nous sommes inspirés des étés de notre enfance, que nous aimerions bien pouvoir retrouver... Évidemment, ce n'est pas possible, mais cette île est presque aussi bien!

En toute franchise, un jeu agréable qui consiste à se promener et à faire de bonnes actions.

Vous pouvez vous procurer un PC gamer sur Amazon pour 659,95 € si Alba: A Wildlife Adventure vous attire.