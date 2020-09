Land & Sea : les développeurs d'Alto's Adventure fondent un nouveau studio indépendant avec des collaborateurs de renom

Sur mobiles, les jeux sont légion, et il est bien difficile de sortir du lot, ce qu'ont pourtant réussi à faire Alto's Adventure et sa suite Alto's Odyssey, des runners dans la neige puis le sable à la direction artistique séduisante. Le succès des titres doit beaucoup au programmeur et artiste Harry Nesbitt, épaulé par Joe Grainger et Todd Baker qui sont derrière Monument Valley 2. Et tout ce beau monde vient de fonder Land & Sea.

Land & Sea est donc un nouveau studio de développement de jeux indépendants avec les créateurs d'Alto's Adventure et Monument Valley 2, mais les trois hommes collaborent également avec Jair McBain, producteur de Mini Metro et Motorways, ainsi que de la scénariste Jenna Jovi. Le jeune studio promet ainsi des jeux artistiques, ce qui n'est pas étonnant vu le CV de l'équipe.

Mais le mot d'ordre actuel pour Land & Sea, c'est le folklore, l'équipe veut proposer des titres ouvrant des portes vers de larges univers, le studio a déjà dévoilé une première image pour son premier projet, à admirer ci-dessus. Il faudra cependant patienter avant d'en savoir davantage. Vous pouvez retrouver la bande originale d'Alto's Odyssey à 3,87 € sur Amazon.fr.