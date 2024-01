SAND LAND : le jeu dans l'univers d'Akira Toriyama daté, des décors verdoyants et un personnage inédit introduits en vidéo

En fin d'année 2022, Bandai Namco annonçait son SAND LAND project destiné à donner vie à l'œuvre d'Akira Toriyama (Dragon Ball) sous un nouveau jour. En plus d'un long-métrage d'animation, un jeu vidéo a donc tout naturellement été dévoilé quelques mois plus tard, en juin dernier pour être plus précis, simplement nommé SAND LAND. Il a par la suite eu droit à une vidéo de gameplay et un trailer dédié à son scénario nous montrant notamment le père de Beelzebub, à savoir Satan (à ne pas confondre avec Dabra), mais il manquait encore un détail et non des moindres, sa date de sortie.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Elle a été dévoilée cette semaine et surviendra fort heureusement un peu après ce début d'année fortement chargé. SAND LAND est en effet attendu le 26 avril 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam) à l'international, les Japonais y ayant droit la veille. Une bande-annonce inédite vient nous montrer que ce vaste monde ne sera pas entièrement désertique, tout en mettant en avant les affrontements à bord de toutes sortes de véhicules. Il sert également à introduire Ann, personnage entièrement inédit qui est une experte en mécanique, ce qui tombe plutôt bien. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

Dans le rôle de Beelzebub, prince des démons, accompagnés du shérif Lao et chaperonnés par Thief, les joueurs exploreront le désert immense et affronteront l'armée royale au volant de véhicules personnalisables. Alliance improbable d'humains et de démons, leur équipe est à la recherche de la source légendaire, seul moyen de mettre fin à la terrible sécheresse qui s'est abattue sur le monde. Ensemble, ces héros éclectiques devront voyager au-delà des frontières de Sand Land et arpenter des territoires inexplorés.

Bande-annonce en japonais

En plus de ça, sachez qu'il sera possible de se procurer différentes éditions, dont un collector proposant une figurine articulée, un peu dommage pour le coup...

Bonus de précommande Survivalist Camo Pack Édition Standard - 69,99 € sur consoles / 59,99 € sur PC Jeu de base

Édition Deluxe - 79,99 € sur consoles / 69,99 € sur PC Jeu de base

Speed Demon Pack

Ensemble de mobilier Mon salon : Base militaire

Ensemble de mobilier Mon salon : Planque

Ensemble d'autocollants Beelzebub

Édition Collector - 139,99 € sur consoles / 129,99 € sur PC Jeu de base

Speed Demon Pack

Ensemble de mobilier Mon salon : Base militaire

Ensemble de mobilier Mon salon : Planque

Ensemble d'autocollants Beelzebub

Figurine Beelzebub exclusive du jeu

Ensemble de cartes postales

Steelbook

Si vous êtes intéressé, vous pouvez précommander SAND LAND chez Gamesplanet à partir de 50,99 €.

Lire aussi : CRITIQUE Sand Land : Dragon Ball Super Super Hero peut aller se rhabiller