SAND LAND : une démo disponible avec quelques bonus offerts pour découvrir l'univers d'Akira Toriyama

Bien qu'Akira Toriyama soit récemment décédé, ses œuvres vont perdurer. Du côté des jeux vidéo, Bandai Namco conçoit ainsi avec Spike Chunsoft DRAGON BALL: Sparking! ZERO, tandis qu'ILCA va prochainement sortir SAND LAND, nous faisant incarner le démon Beelzebub dans un monde qui ne sera pas uniquement désertique, avec des personnages inédits créés par le maître. Si tout ce qui avait été montré jusqu'à présent ne vous avait pas convaincu, vous avez désormais une chance de vous faire une idée puisqu'une version d'essai est disponible.

Une démo de SAND LAND est en effet de sortie ce mardi 19 mars, disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Sur la plus récente console de Sony, prévoyez 6,599 Go d'espace de stockage, ce qui est dérisoire. Au programme, la possibilité d'explorer une partie de la carte avec Beelzebub, Rao et Thief, en plus d'utiliser certaines de leurs compétences en combat, sans qu'il y ait de spoiler sur l'intrigue. Comme le montre la vidéo, l'utilisation du tank, de l'armure de combat et de la moto sera également possible. Et si la progression ne peut pas être transférée dans la version finale, des bonus seront débloqués (30 B-Grade Steel et 30 B-Grade Bolt), servant à améliorer les véhicules à Spino.

Si SAND LAND vous intéresse, vous pouvez précommander une copie physique sur Amazon à partir de 64,99 € ou à la Fnac dès 69,99 €. Sur PC, Gamesplanet propose le jeu dès 50,99 €. Sa date de sortie est pour rappel fixée au 26 avril.

