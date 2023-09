Sand Land : un trailer ensablé et un personnage original pour le jeu vidéo de Bandai Namco

En plus du film d'animation sorti récemment au Japon, la licence Sand Land va prochainement revenir avec un jeu vidéo signé Bandai Namco. Entre aventure et action, il donnera vie au récit conté dans le manga en un seul volume de Akira Toriyama en 2000 (disponible à partir de 6,99 € chez Amazon.fr), récit d'ailleurs au centre d'une bande-annonce diffusée pour le Toyko Game Show 2023.

Version japonaise

Le trailer avec très peu de gameplay est surtout l'occasion d'apprécier l'univers et l'histoire de Beelzebub, prince des démons chargé par le shérif Rao de trouver une source légendaire capable de faire oublier les problèmes de ressources en eau de la planète. La séquence se termine sur un teasing, celui d'un personnage original qui n'aurait jamais été vu dans l'ouvrage papier ou le film d'animation...

Tout a commencé il y a environ 50 ans... Les activités insensées de l'homme et une série de catastrophes naturelles ont permis à ce désert, autrefois modeste, d'avaler la majeure partie du monde. Ces terres sont désormais connues sous le nom de SAND LAND. Il n'y reste plus qu'une seule source d'eau contrôlée et exploitée par le Roi, qui revend des bouteilles à des prix exorbitants.

Ayant aperçu dans le ciel certains oiseaux subsistant à partir de poissons d'eau douce, le shérif Rao croit fermement qu'une autre oasis existe quelque part : la fameuse source légendaire. Rao sait qu'il ne pourra pas effectuer ce périlleux voyage en solitaire et se met en route pour le village des démons. Là-bas, il fait la rencontre de Beelzebub, leur prince.

Ayant obtenu l'autorisation du roi des démons, Beelzebub et son chaperon, Thief, se joignent au shérif Rao pour l'aventure la plus assoiffée que le monde ait jamais connue : écumer celui-ci à la recherche de la source proverbiale qui pourrait enrayer la pénurie.

À mesure que leur voyage progresse, le groupe réalise bien vite que la chaleur et la soif ne seront pas leurs seuls adversaires. Le général Are, soutenu par l'armée royale, se lance à la poursuite de Beelzebub et de ses compagnons à travers le monde.