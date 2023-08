TMNT: Shredder's Revenge, un 9e personnage jouable et une date de sortie pour le DLC Dimension Shellshock dans un trailer haut en couleur

Vous reprendrez bien une tranche de pizza des nouvelles des Tortues Ninja ? Après la diffusion par THQ Nordic d'un premier teaser pour TMNT: The Last Ronin en fin de semaine dernière, le lancement du film d'animation Ninja Turtles: Teenage Years et la collaboration allant de paire dans Street Fighter 6, c'est le beat'em up de Tribute Games et Dotemu qui refait parler de lui ce mercredi. En effet, le DLC Dimension Shellshock de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge se montre à nouveau, date de sortie à l'appui !

L'attente ne sera plus très longue puisque ce contenu additionnel sortira le jeudi 31 août 2023 sur PS5 / PS4, Xbox Series X|S / Xbox One, Switch et PC au prix de 7,99 €. En plus de la présence de Miyamoto Usagi, le lapin samouraï des comics Usagi Yojimbo, c'est une autre connaissance des tortues qui va rejoindre l'équipe, l'ancienne membre du Clan Foot appelée Karai, portant le nombre de personnages jouables à 9 ! Nous découvrons son gameplay dans la nouvelle bande-annonce diffusée pour l'occasion, qui introduit des décors en noir et blanc du plus bel effet. Nous les traverserons dans le nouveau mode Survie du DLC, qui avait eu droit à deux vidéos le mois dernier pour bien nous le présenter. Quelques visuels repris de la vidéo nous permettent au passage d'admirer le souci du détail mis dans la réalisation de ces nouveautés, qui seront accompagnées d'une mise à jour gratuite pour tous avec de nouveaux coloris pour les personnages.

La très sarcastique Karai ajoute encore un peu de mordant aux combats, avec sa maîtrise du ninjutsu dont les attaques sont aussi mortelles que dynamiques. Avec Karai à vos côtés, plus rien ne peut arrêter les tétrapodes à carapace dans leur quête de justice qui s'étend désormais sur plusieurs dimensions.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge est disponible sur Amazon à partir de 22,07 € si jamais vous souhaitez vous y mettre avant la sortie de Dimension Shellshock.