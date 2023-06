Sand Land : un premier trailer qui fait saliver pour le jeu vidéo adapté du manga d'Akira Toriyama !

Licence un peu méconnue sortie de l'imagination d'Akira Toriyama (Dragon Ball), Sand Land doit faire un retour sur le devant de la scène avec un film d'animation et un jeu vidéo, confirmés en fin d'année dernière. Nous ne savions pas encore exactement à quoi ressemblerait ce jeu, jusqu'au Summer Game Fest où il a officiellement été présenté.

Il s'appelle pour le moment tout juste Sand Land, et est prévu sur PC via Steam, PS4, PS5 et Xbox Series X|S (oui, la Xbox One n'est pas mentionnée) à une date inconnue. Il est développé par ILCA (One Piece Odyssey), a été conçu avec l'Unreal Engine 5, et devrait proposer des séquences d'action et d'aventure dans d'immenses lieux désertiques sublimés par le cel shading. Le gameplay alternera visiblement entre affrontements musclés entre véhicules, bagarres aux poings ou avec différents types d'armes, exploration de cet univers où cohabitent humains et démons, infiltration de camps et plus encore...

Les joueurs pourront découvrir un monde désert où les humains, comme les démons, subissent une pénurie extrême d'eau potable. Ils suivront le périple du Prince des Démons Beelzébub, du shérif Lao et du démon Thief alors que ces derniers partent à la recherche de la Fontaine Mirage, une source d'eau légendaire cachée dans le désert. Démon « super méchant » avec sa force surhumaine, ses compétences télépathiques et son cœur pur d'enfant, Beelzébub s'allie avec Lao, le shérif d'une petite ville qui cherche à délivrer Sand Land de la sècheresse. Ils sont tous les deux accompagnés de Thief, un vieux démon plein de sagesse et expert en escroquerie. En incarnant Beelzébub, les joueurs pourront explorer un vaste monde accompagnés d'un groupe incongru de démons et d'humains. Qu'ils se déplacent à pied ou dans divers véhicules, les joueurs rencontreront de nombreux dangers mais également des personnages serviables, et pourront ainsi découvrir les nombreux secrets de SAND LAND. Les combats, entre personnages ou à bord de véhicules, feront partie intégrante de l'aventure. De nombreux véhicules personnalisables seront disponibles. Ceux-ci pourront être customisés et équipés de divers chargements selon que les joueurs souhaitent traverser le désert, surmonter des obstacles ou combattre de puissants ennemis. SAND LAND est un manga créé en 2000 par Akira Toriyama, l'auteur de DRAGON BALL et DR. SLUMP, dont la popularité a grandi à travers le monde depuis sa publication. Dans un monde désert où les humains, comme les démons, subissent une pénurie extrême d'eau potable, Beelzébub le Prince des Démons et Lao, le shérif d'une petite ville, font équipe pour partir à la recherche d'une source d'eau cachée. Le projet SAND LAND a été dévoilé en décembre 2022 et rassemble plusieurs partenaires pour faire de cette licence culte une expérience transmédia. Lancé par l'annonce d'un film d'animation coproduit par Sunrise Studio, studio appartenant à Bandai Namco Filmworks, Kamikazedouga Co. Ltd et ANIMA Inc., le projet se complète aujourd'hui avec l'annonce officielle du jeu SAND LAND.

Pour le concret, il faudra repasser, mais il faut avouer que le projet se montre déjà alléchant, y compris pour les nombreux joueurs qui ne connaîtraient pas encore cet univers.